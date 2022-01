Programme NBA : comme on ne vous l’avait encore pas dit, sachez que ce soir Klay Thompson fait son grand retour

Soirée assez exceptionnelle à venir en NBA, et cela n’a rien à voir avec la présence de Jalen Green, parce qu’il faut bien lâcher des vannes gratos. Non, ce soir c’est bien Klay Thompson qui sera au centre de toutes les attentions même si avant, pendant et aprèsneuf autres matchs sont prévus au programme. Allez, on vous dit tout !

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 9 JANVIER 2022

18h : Nets – Spurs

Nets – Spurs 21h30 : Clippers – Hawks (en direct sur BeIN Sports 3)

Clippers – Hawks 0h : Magic – Wizards

Magic – Wizards 0h : Raptors – Pelicans

Raptors – Pelicans 1h : Rockets – Wolves

Rockets – Wolves 1h : Thunder – Nuggets

Thunder – Nuggets 1h30 : Mavs – Bulls

Mavs – Bulls 2h30 : Warriors – Cavs (en direct en VO sur BeIN Sports 4)

Warriors – Cavs 3h : Blazers – Kings

Blazers – Kings 3h30 : Lakers – Grizzlies

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Warriors – Cavs (2h30) : on en a parlé, aussi abusément que… logiquement, et on sera évidemment devant l’écran cette nuit à 2h30. Après 940 jours de repos forcé Klay Thompson est de retour avec les Warriors, face aux Cavs, et sa présence est à elle seule un giga-évènement de la saison 2021-22. Probablement une grosse vingtaine de minutes pas plus, un Chase Center qui explosera à la première des ficelles transpercée par le sniper all-time, et des Dubs qui ressembleront pour la première fois à la Dream Team qu’on avait connu entre 2015 et 2019. 940 jours, bordel, c’est qu’il s’en est passé des choses depuis.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Un match de basket à 18h, 12h heure locale, entre les Nets privés de Kyrie Irving et des Spurs privés de 80% de leur roster.

Le choc en prime time entre Timothé Luwawu-Cabarrot et Nicolas Batum, parce que vive la France.

Les Raptors qui tenteront de poursuivre leur belle série face à New Orleans.

Des Wolves au complet, ça fait du bien.

Un 35/18/7/2/2 de Nikola Jokic face au Thunder, en 29 minutes.

Les Mavs restent sur cinq succès de rang, les Bulls sur huit, autant dire que ce soir une série s’arrêtera sur les coups de 4h du matin.

Un colloque défensif entre les Blazers et les Kings.

LeBron James qui tentera d’être bon pour la 12 846ème soirée de suite.

Dix matchs, du LeBron, du Curry, du Durant, du Jokic, mais évidemment et surtout du Klay Thompson en plat principal. Allez, repos du guerrier et on se retrouve ce soir pour fêter dignement l’évènement !