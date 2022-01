Le pari spécial NBA Sunday : 315€ à gagner en misant sur Anthony Edwards qui score dans une victoire des Wolves

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 9 janvier, le premier dimanche de l’année, c’est un très beau programme que nous offre la NBA avec dix matchs au menu dont deux à des horaires très européens pour notre plus grand plaisir. Voilà qui offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

18h30 : Nets (1,17) – Spurs (5,80)

21h30 : Clippers (2,70) – Hawks (1,56)

00h00 : Magic (3,45) – Wizards (1,38)

00h00 : Raptors (1,28) – Pelicans (3,60)

01h00 : Rockets (3,30) – Wolves (1,40)

01h00 : Thunder (3,35) – Nuggets (1,40)

01h30 : Mavericks (2,35) – Bulls (1,70)

02h00 : Warriors (1,26) – Cavaliers (3,80)

03h00 : Blazers (1,92) – Kings (1,86)

03h30 : Lakers (1,62) – Grizzlies (2,25)

Le pari qu’on sent bien

Anthony Edwards marque minimum 20 points contre les Rockets ET les Wolves gagnent (2,10) : les deux équipes sont au complet ou presque, une qualité rare en ces temps covidés. Les Wolves sont largement favoris de ce match avec la belle capacité à produire de la défense qu’ils ont montré à de nombreuses reprises cette saison. De plus, le trio de stars des loups est de nouveau opérationnel, ce qui garantit une base offensive contre laquelle les Rockets devraient bien du mal à lutter. Pour compléter cette belle cote, il faudra qu’Anthony Edwards marque donc au moins 20 points. Après une absences d’environ deux semaines, l’arrière volant des Wolves est de retour depuis cinq matchs au cours desquels il a atteint la barre des 20 unités à quatre reprises. Edwards aura une nouvelle fois les ballons pour faire les différences et prendre des tirs. La barre des 20 onts dépend surtout de son adresse du soir.

Le combiné à tenter

Les Nuggets gagnent contre le Thunder et DeMar DeRozan marque 20 points contre les mavericks (1,75) : les Nuggets jouent beaucoup trop bien au basket pour ne pas être ultra favoris contre le Thunder. La cote est à 1,40. DeMar DeRozan n’a marqué que 15 points lors de son dernier match. Il n’était pas passé sous les 20 points depuis 13 matchs. La cote est à 1,25.

Une petite folie pour finir ?

Fred VanVleet marque minimum 30 points (4,00) : le meneur des Raptors est en feu ces derniers temps. Encore une grosse perf au scoring de sa part cette nuit contre les Pelicans ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

