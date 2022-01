La semaine des Français en NBA : Evan Fournier a planté 41 points et Olivier Sarr a cassé un panier, cette phrase existe

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Encore énormément de choses à dire sur notre contingent de gaulois, avec en tête d’affiche un Vavane en mode career high et un Olivier Sarr trop violent pour les paniers de G League.

# EVAN FOURNIER

La définition même des montagnes russes, mais à Charenton. Un match à 20 pions face aux Raptors mais une feuille de stats vierges, parait que ça en a froissé certains, puis un match sans contre Indiana, histoire de refroisser ces mêmes mécontents, et enfin… ce chef d’oeuvre face à Boston, le plus gros match de sa carrière NBA sans doute, devant un Madison Square Garden bizarrement (re)acquis à sa cause. Un Vavane dans la zone, clutch et tout simplement injouable qui a rejoint de ce fait Tony Parker er Rodrigue Beaubois dans la toute petite liste des Français à 40 points dans l’histoire de la Grande Ligue. Il s’agira désormais de confirmer, et on a entière confiance en Evan. Bald don’t lie.

Knicks @ Raptors : 20 points à 6/14 au tir dont 4/10 du parking et 4/4 aux lancers en 26 minutes

Knicks vs Pacers : 0 point à 0/4 au tir dont 0/3 du parking, 1 rebond, 2 passes et 1 steal en 22 minutes

Knicks vs Celtics : 41 points à 15/25 au tir dont 10/14 du parking et 1/3 au lancer, 8 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 42 minutes

Knicks @ Celtics : DNP

# RUDY GOBERT

Petite semaine pour Rudy, sa plus petite de la saison, puisqu’après avoir fait son taf face aux Pels en étant toutefois assez maladroit, une fois n’est pas coutume, le Roi Gobert a ensuite loupé le choc pourtant attendu avec Nikola Jokic en raison de douleurs à l’épaule, avant d’être placé à son tour dans le protocole COVID parce qu’apparemment tout le monde doit y passer. Retour prévu la semaine prochaine, y’a des coachs à séduire pour le All-Star Game puisque les votants n’ont d’yeux que pour les joueurs des Warriors.

Jazz @ Pelicans : 10 points à 3/8 au tir et 4/6 aux lancers, 17 rebonds, 2 contres et 2 steals en 37 minutes

Jazz @ Nuggets : DNP (épaule)

Jazz @ Raptors : DNP (protocole machin)

Jazz @ Pacers : DNP

# NICOLAS BATUM

Retour sur la pointe des pieds pour Nico après quelques semaines passées à alterner entre des raclettes, des petites blessures et un isolement obligatoire. Saison compliquée pour les Clippers qui doivent composer avec un paquet d’absents, mais Captain fait le taf et a même retrouvé la mire hier soir face aux Grizzlies. Ça va revenir tout doucement, l’important étant d’être en forme en avril, aux côtés peut-être d’un certain… Kawhi Leonard, dont le retour serait apparemment prévu pour plus tôt que prévu.

Clippers vs Wolves : DNP

Clippers @ Suns : 1 point à 0/3 du parking et 1/2 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes et 2 contres en 18 minutes

Clippers vs Grizzlies : 9 points à 3/6 du parking, 2 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 20 minutes

# FRANK NTILIKINA

Le retour de Luka Doncic a eu un impact logique sur le temps de jeu de Frank. De retour en bout de banc à devoir profiter des miettes, l’ancien crack de la SIG s’en accommode et continue de prendre ce qu’on lui donne. Un gros temps de jeu dans le derby texan grâce à un match terminé avant l’heure, toujours ça de pris justement, et quoiqu’il arrive Franky semble rester dans les petits papiers de Jason Kidd pour la fin de la régulière.

Mavericks @ Thunder : DNP

Mavericks vs Nuggets : 1 passe en 2 minutes

Mavericks vs Warriors : 3 passes à 1/1 du parking en 1 minute

Mavericks @ Rockets : 7 points à 3/7 au tir dont 1/3 du parking, 3 rebonds, 4 passes et 1 steal en 18 minutes

# KILLIAN HAYES

Lui aussi est revenu tranquillement aux affaires, et s’il peine encore à être impactant au scoring on voit ses progrès jour après jour, en défense et à la distribution notamment. Première lame (très active) de la défense de son équipe, capable de fulgurances comme ce caviar hier pour Isaiah Stewart, et petit à petit Kiki fait son nid même si la saison en cours est difficile pour tout le monde dans le Michigan. On dit quoi ? Ah oui : « ça va, il est encore jeune ».

Pistons @ Bucks : 5 points à 2/5 au tir dont 0/3 du parking et 1/2 aux lancers, 2 rebonds, 4 passes et 1 steal en 24 minutes

Pistons @ Hornets : 8 points à 3/5 au tir dont 1/2 du parking et 1/2 aux lancers, 1 rebond, 4 passes et 3 steals en 24 minutes

Pistons @ Grizzlies : 5 points à 2/10 au tir dont 1/5 du parking, 2 rebonds, 2 passes et 1 contre en 30 minutes

Pistons vs Magic : 5 points à 2/4 au tir dont 1/3 du parking, 1 rebond, 3 passes et 1 steal en 24 minutes

# THÉO MALEDON

On n’en sait pas bien plus sur le rôle de Théo cette saison à OKC, tout juste sait-on qu’il n’a pas spécialement été rappelé en G League et c’est déjà ça. Parfois dans son match, parfois pas vraiment, quelques highlights comme ce sprint fou face aux Mavs, mais toujours ce statut qui peine à décoller au milieu de tous les baby players du Thunder. A voir si son équipe jette l’ancre quand la franchise d’Oklahoma aura décidé de perdre absolument tous ses matchs (spoiler : prévu pour la mi-mars) et si Tété aura alors le droit à du rab de minutes, mais pour l’instant la production est minime et nous… on patiente.

Thunder vs Mavericks : 8 points à 2/8 au tir dont 0/2 du parking et 4/5 aux lancers, 1 rebond, 1 passe et 3 steals en 32 minutes

Thunder @ Wolves : DNP

Thunder vs Wolves : 7 points à 3/5 au tir dont 1/3 du parking, 1 rebond et 2 passes en 8 minutes

# TIMOTHE LUWAWU-CABARROT

L’une des bonnes nouvelles de la semaine puisque Timothe vient de voir son contrat garanti jusqu’à la fin de saison par les Hawks. Pour fêter ça il a lâché son plus mauvais match de la saison face aux Lakers, quel coquin, mais l’essentiel est ailleurs car, à Atlanta ou ailleurs (trade deadline, hum hum) le Timo finira très probablement sa saison en NBA. Mérité oh.

Hawks @ Blazers : 8 points à 3/5 au tir dont 2/4 du parking, 1 rebond, 2 passes et 1 steal en 19 minutes

Hawks @ Kings : 14 points à 4/9 au tir dont 3/7 du parking et 3/5 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes et 1 steal en 36 minutes

Hawks @ Lakers : 0 point à 0/5 du parking, 3 rebonds et 3 passes en 23 minutes

# PETR CORNELIE

Petr est désormais un joueur à part entière du roster de Mike Malone, mais ça ne veut pas dire qu’il joue plus. Laissé tranquille par le Grand Rapids en G League, il a eu droit cette semaine à deux petites minutes face aux Mavs épicétou, en attendant quelques garbages qui lui permettront peut-être de se montrer davantage.

Nuggets @ Mavericks : 2 points à 2/2 aux lancers et 1 rebond en 2 minutes

Nuggets vs Jazz : DNP

Nuggets vs Kings : DNP

# KILLIAN TILLIE

Tiens, encore une bonne nouvelle ! Satisfaits des perfs de leur ailier-fort les Grizzlies ont fait signer à Killian Tillie un contrat de deux ans et l’ont même incorporé illico… au starting five. Carrément. Grosse défense sur KD mais pas aidé par les arbitres, quelques buckets par-ci par-là mais surtout le fit qui semble parfait entre Kiki et ses camarades. Traduction ? Killian Tillie est un Grizzly, et il est titulaire dans l’équipe la plus chaude de NBA en ce moment. Elle est pas belle la vie ?

Grizzlies @ Nets : 0 point à 0/6 au tir dont 0/3 du parking, 4 rebonds, 2 steals et 1 contre en 16 minutes

Grizzlies @ Cavs : 5 points à 2/7 au tir dont 1/5 du parking, 3 rebonds et 1 passe en 17 minutes

Grizzlies vs Pistons : 5 points à 2/6 au tir dont 1/4 du parking, 5 rebonds et 1 steal en 19 minutes

Grizzlies @ Clippers : 9 points à 3/6 au tir dont 3/4 du parking et 1 steal en 22 minutes

# YVES PONS

7 minutes pour gambader face aux Nets, on attend la suite, notamment en première place du Top 10.

Grizzlies @ Nets : 0 point à 0/2 aux lancers et 2 rebonds en 7 minutes

Grizzlies @ Cavs : DNP

Grizzlies vs Pistons : DNP

Grizzlies @ Clippers :DNP

# JOEL AYAYI

Jojo fait ses gammes en G League est montre ses qualités de playmaker et de joueur polyvalent. Difficile de se faire une place dans le roster blindé des Wizards mais on va y arriver, petit à petit. Pour l’instant on reste sur un statut de leader de son équipe en Ligue 2, leader par le QI Basket et par les actes, et c’est déjà pas mal.

Wizards vs Hornets : DNP

Wizards vs Rockets : DNP

Wizards @ Bulls : DNP

Et en G League :

Capital City Go-Go vs Cleveland Charge : 8 points à 4/7 au tir dont 0/2 du parking, 6 rebonds, 12 passes, 3 steals et 1 contre en 39 minutes

Capital City Go-Go vs Motor City Cruise : 10 points à 4/12 au tir dont 0/2 du parking et 22 aux lancers, 8 rebonds, 8 passes et 1 contre en 37 minutes

# JAYLEN HOARD

On bascule exclusivement sur la p’tite sœur de la Grande Ligue avec Jaylen Hoard, entrevu quelques minutes en NBA la semaine passée mais de retour à l’étage inférieur depuis le début de la régulière du Blue. Bien installé dans la rotation et parmi les plus gros temps de jeu de son équipe, Jaylen garde son téléphone éclairé et c’est bien là le plus important. Imaginez, s’il était dans le Minnesota il n’aurait même pas de réseau.

Oklahoma City Blue @ Santa Cruz Warriors : 12 points à 4/8 au tir et 4/5 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe et 1 contre en 22 minutes

Oklahoma City Blue @ Santa Cruz Warriors : 19 points à 7/10 au tir et 5/6 aux lancers, 6 rebonds, 5 passes, 1 steal et 2 contres en 34 minutes

# OLIVIER SARR

La sensation de la semaine en G League puisqu’après avoir fait ses premiers pas en NBA la semaine passée, le freak de Niort a tout simplement… plié un panier. Mort de lol. Les images sont juste en dessous et sachez également que Sarr a compilé un 13 points / 19 rebonds le même soir, avec Joel Embiid dans la raquette d’en face et seulement une seule de ces informations est vraie. Y’a moyen de lui redonner sa chance en NBA au chamois ?

Oklahoma City Blue @ Santa Cruz Warriors : 13 points à 4/7 au tir dont 1/1 du parking et 4/4 aux lancers, 19 rebonds et 1 passe en 26 minutes

Oklahoma City Blue @ Santa Cruz Warriors : DNP

# AXEL TOUPANE

Merci pour tout Axel et see ya in Paris. Le Toup’s a en effet quitté les Warriors de Sainte-Croix direction la Betclic Elite et il régalera donc les fans parisiens jusqu’en 2024. Parfait pour checker les travaux des prochains JO, pas bête la bête.

