Les meilleurs moments de Klay Thompson dans une vidéo de 11 minutes : rien de mieux pour se chauffer avant son grand retour cette nuit

Klay Thompson is back ! On y est enfin, le Splash Brother faisant son retour ce dimanche face aux Cavaliers. Et pour bien se chauffer, même si vous êtes sans doute déjà bien hypés, on a exactement ce qu’il faut : une compilation des meilleurs moments du Splash Bro.

11 minutes de Klay Thompson, y’a rien de mieux pour se mettre dans l’ambiance de son retour ce soir. La chaîne YouTube des Warriors a effectivement eu la bonne idée de regrouper les meilleurs moments de la carrière de Klay dans une longue vidéo qui vous rappellera sans aucun doute plein de souvenirs, fan des Dubs ou non. Dans le lot, on retrouve évidemment les highlights de son Game 6 légendaire face au Thunder lors des Finales de Conférence Ouest 2016. On retrouve forcément aussi des images de son quart-temps à… 37 pions contre les Kings, un moment tout simplement all-time puisqu’on parle d’un record NBA. Les 60 pions inscrits face aux Pacers – career high – en décembre 2016 sont également de la partie, tout comme son festival sur le parquet des Bulls quand il a établi le nouveau record du nombre de 3-points marqués dans un match NBA. Enfin, comment ne pas finir avec sa masterclass face aux Raptors lors du Game 6 des Finales NBA 2019, une performance exceptionnelle avant sa blessure au genou qui marquera le début de deux ans et demi d’absence.

Une vidéo bien kiffante mais ce qui serait encore plus kiffant, c’est que d’autres grands moments viennent s’ajouter à cette compilation. Car ça voudra dire que Klay est redevenu Klay, l’un des meilleurs arrières du monde.