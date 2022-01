Flashback – le dernier match de Klay Thompson lors des Finales NBA 2019 : c’était il y a 942 jours, et le Splash Bro était au sommet de son art

Le jour de gloire est arrivé. Après deux ans et demi d’absence, Klay Thompson va faire son grand retour sur les parquets ce dimanche face aux Cavaliers, dans un Chase Center qui promet d’être chaud bouillant. L’occasion parfaite de revenir sur le dernier match joué par le Splash Bro, le 13 juin 2019.

942 jours. Ou deux ans, six mois et 28 jours. Ou 30 mois et 28 jours. Bref, ça remonte et le monde a bien changé depuis. Ça remonte mais on s’en souvient comme si c’était hier. Déjà parce qu’on parle de Klay Thompson, l’un des plus grands shooteurs de l’histoire et l’un des meilleurs arrières NBA de la dernière décennie. Et puis surtout parce que Klay fut magistral, jouant son meilleur basket sur la plus grande des scènes. Game 6 des Finales NBA 2019 face aux Raptors, dernière rencontre de l’histoire dans la fameuse Oracle Arena d’Oakland, et des Warriors à bout de souffle qui sont menés 3-2 contre la bande à Kawhi Leonard. Voilà le contexte. Un contexte dans lequel Thompson se sublime pour aider son équipe à rester en vie malgré les bobos et surtout l’absence de Kevin Durant, victime d’une rupture du tendon d’Achille dans le match précédent au Canada. Pendant trois quart-temps, Klay va tout simplement proposer une masterclass : 32 minutes de jeu, 30 points, 5 rebonds, 2 interceptions, 8/12 au tir, 4/6 du parking, 10/10 aux lancers-francs. Une performance exceptionnelle où Thompson fait étalage de tous ses talents de sniper et de two-way player. Une performance qui – sur le coup – nous rappelle un autre Game 6 de légende joué par Thompson, celui face au Thunder lors des Finales de Conférence Ouest 2016 quand il avait planté 41 points dont 19 dans le dernier quart pour permettre aux Dubs d’arracher un Game 7. On a alors le sentiment que le Splash Brother est intouchable et que grâce à lui, Golden State peut continuer à rêver au Three-Peat.

Et puis le genou de Klay a lâché.

Dans les dernières minutes du troisième quart, sur une contre-attaque, Thompson monte au cercle mais retombe mal. L’arrière des Warriors reste au sol et se tient le genou, l’Oracle Arena retient son souffle. Il se relève quelques minutes plus tard mais ça ne sent pas bon du tout. La preuve, il rentre aux vestiaires. Mais quand le compétiteur Klay entend qu’il doit tirer ses lancers-francs pour espérer rester dans le match, il sort tout de suite du tunnel et s’exécute, sous l’ovation des fans. Un jour, Kobe Bryant a planté deux lancers avec un tendon d’Achille déchiré, Klay fait de même avec un ligament du genou pété. Switch, switch. Juste incroyable. Thompson teste son genou pour voir s’il peut miraculeusement rester dans le match, mais c’est impossible. Il doit quitter ses coéquipiers, lui qui n’avait raté qu’une seule rencontre de Playoffs dans toute sa carrière auparavant (le Game 3 de ces mêmes Finales à cause d’un pépin à l’ischio). La suite, on la connaît. Les Warriors d’un Steph Curry un peu en galère donneront tout pour tenter d’arracher un septième match à Toronto mais s’inclineront logiquement face aux Dinos, qui mettent ainsi fin – au moins temporairement – à la dynastie Warriors. Quant à Thompson, il connaîtra une deuxième grosse blessure en novembre 2020 alors qu’il devait retrouver les terrains. Après le genou, c’est le tendon d’Achille qui pète, obligeant Klay à repasser par une nouvelle rééducation aussi longue que difficile.

Mais ça y est, Klay Thompson arrive enfin au bout du tunnel. La nuit prochaine, à 2h30 du matin, le Splash Brother va officiellement retrouver un parquet NBA. Un retour attendu par toute la planète basket, un retour qui provoquera forcément son lot d’émotions fortes. Immanquable !