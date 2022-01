Cade Cunningham n’a pas peur de le dire, « Je suis le meilleur rookie » : on lui dit qu’Evan Mobley existe ?

Dans une récente interview accordée à Bleacher Report, Cade Cunningham est revenu sur ses débuts en NBA. Notamment sur la course au Rookie de l’Année où, selon lui, il est en tête. C’est bien d’avoir confiance en soi, mais il faut garder la tête froide Cade.

Les débuts en NBA de Cade Cunningham étaient archi-attendus, lui qui a été sélectionné en première position de la Draft NBA 2021. Forcément, les Pistons fondaient beaucoup d’espoirs sur le meneur dès sa première année dans la Grande Ligue. Pour l’instant, la saison rookie de Cunningham est plutôt solide malgré des débuts vraiment pas oufs liés notamment à des problèmes de santé ayant perturbé sa préparation. Cade a eu du mal à rentrer dedans avec des pourcentages au tir qui piquaient vraiment les yeux (23% au global, et 14% de loin lors de ses quatre premiers matchs). Il faut dire que l’utilisation du meneur par Dwane Casey était aussi douteuse qu’un one-man show d’Arthur. Mais depuis, l’ancien d’Oklahoma State a su redresser la barre pour atteindre des stats tout à fait intéressantes avec ses 15,4 points, 5,4 rebonds et 5,1 passes. Côté réussite au tir, ça reste faiblard (40% au tir et 33% du parking), mais Cade est clairement monté en puissance au sein d’une équipe des Pistons une nouvelle fois en course pour le 1st pick. Son apport se fait déjà sentir, notamment sur pick-and-roll puisqu’à seulement 20 piges, il est déjà très à l’aise dans cet exercice. Puis faut dire que le bilan de son équipe sans lui est tristounet avec seulement une victoire en neuf matchs… Bon, même avec lui sur le parquet c’est pas la folie mais c’est déjà bien mieux avec 10 victoires pour 25 défaites. En tout cas, le natif du Texas jouit d’une grande confiance en lui, en témoignent ses récents propos pour Bleacher Report.

« C’est vraiment un de mes objectifs [le titre de Rookie de l’Année, ndlr.]. J’ai l’impression d’être le meilleur rookie. Remporter ce trophée serait une validation pour moi et aux yeux du monde mais au final, lorsque je joue un match de basket, je ne pense pas au ROY ou à ce genre de choses. Mais ce serait formidable de l’avoir le moment venu. »

Alors… Comment dire ? Ça va être tendu mon bonhomme pour le choper celui-là. Alors oui, niveau stats il n’y a pas de souci, mais son équipe ne fout pas un pied devant l’autre. Et si les résultats collectifs ne représentent pas le critère principal pour le trophée de ROY, ça compte quand même. D’autant plus que la concurrence est féroce cette année. Pour ne citer que les rookies qui font de belles saisons dans des équipes pas top, il y a Franz Wagner du côté d’Orlando qui fait grave le job, tout comme Chris Duarte chez les Pacers, ou Josh Giddey dans l’Oklahoma. Mais encore mieux, il y a des joueurs qui font de belles stats et qui jouent un vrai rôle dans des équipes qui gagnent. C’est le cas de Scottie Barnes à Toronto, qui fout 14 points et 8 rebonds en jouant 35 minutes pour aider les Raptors à avoir un bilan équilibré. Pour le moment, il semble être devant Cunningham dans la course au ROY. Mais le grand favori, qui pour l’instant met la concu à distance, c’est Evan Mobley. 15 points, 8 rebonds, 3 passes, presque 2 contres, le tout en étant un pilier de Cavaliers sixièmes à l’Est, à 2,5 matchs des Bulls premiers. Il est déjà l’un des meilleurs défenseurs au poste 4 en NBA… C’est trop ! Si la saison s’arrêtait maintenant, il n’y aurait aucun monde dans lequel Mobley ne serait pas élu Rookie de l’Année… Au grand dam de Cade.

Cade Cunningham réalise une belle saison rookie, rien à dire… Mais de là à s’estimer comme le ROY, il y a un pas qu’on ne veut pas franchir. Mobley est trop bon pour que Cunningham lui chipe le trophée. Après, il reste une demi-saison à jouer hein, donc c’est au meneur des Pistons de tous nous faire mentir et de prouver qu’il peut – vraiment – être le successeur de LaMelo Ball.

Source texte : Bleacher Report