Juwan Howard déclenche une bagarre en NCAA : spoiler, ce n’est pas la meilleure idée avant de chercher un banc en NBA

Juwan Howard, le coach des Wolverines de Michigan, a complètement pété un plomb juste après le match face à Wisconsin. Résultat des courses, une suspension jusqu’à la fin de la saison régulière et 40 000 dollars d’amende. Ça ne va pas vraiment l’aider à rejoindre un banc en NBA.

Ce dimanche, Michigan affrontait les Badgers. Dans la dernière minute, alors que le match était déjà bouclé pour les hommes du Wisconsin, Greg Gard a fait rentrer sa fin de rotation histoire qu’ils puissent kiffer un peu leur life pendant le garbage time. Chose que n’a pas faite Juwan Howard en laissant ses cinq titulaires sur le parquet. Ça fait pression tout terrain et coach Gard est forcé de prendre temps-mort. Un geste fort peu apprécié par le coach des Wolverines.

« Je n’ai pas aimé le temps-mort qu’ils ont demandé, et je suis totalement honnête avec vous. Je trouve que ce n’était pas nécessaire à ce moment-là du match, surtout avec une avance aussi importante. […] Ce n’était pas correct vis-à-vis de nos joueurs. Voilà ce qu’il s’est passé. »

Lorsque le buzzer retentit (77-63), Gard va voir Howard pour papoter un petit coup sur cette dernière minute, mais de manière un petit peu virulente en lui choppant le bras. Juwan voit rouge et quelques noms d’oiseaux commencent à fuser entre les deux. Les joueurs et les membres de staff commencent à entourer les deux hommes histoire de faire redescendre le bail… Que nenni. Joe Krabbenhoft, l’adjoint de Gard s’est approché de Howard pour venir lui parler aussi et ramasse une belle mandale. Après, c’est parti en bagarre générale et forcément après cela, Juwan Howard a exprimé des regrets dans un communiqué de Michigan.

« Après avoir pris le temps de réfléchir sur tout ce qui s’est passé, je réalise à quel point mes actions et mes paroles étaient inacceptables et comment elles ont pu affecter autant de personnes. Je suis vraiment désolé. Je présente mes excuses les plus sincères à mes joueurs et à leurs familles, à mon équipe, à mon staff, à ma famille et aux fans du Michigan dans le monde entier. J’aimerais également présenter mes excuses personnelles à l’entraîneur adjoint de Wisconsin, Joe Krabbenhoft, et à sa famille. Enfin, je parle beaucoup du fait d’être un homme du Michigan et de représenter l’Université du Michigan avec classe et fierté, je ne l’ai pas fait et je n’ai pas non plus donné le bon exemple à mes étudiants. Je vais apprendre de mon erreur et cette erreur ne se reproduira plus jamais. Pas d’excuses ! »

Effectivement, à 5 matchs de suspension et 40 000 dollars d’amende, tu peux exprimer quelques regrets. Mais ce bien malheureux incident pourrait aussi avoir des conséquences plus graves sur la suite de la carrière de coach de Howard. L’ancien disciple d’Erik Spoelstra rêve de venir entraîner en NBA. Cet été, il avait été au cœur de pas mal de rumeurs, notamment au Magic et aux Pels où son nom avait été mentionné plus d’une fois. Fort de deux belles saisons avec les Wolverines et de six saisons d’adjoint au Heat, son expérience en tant que coach est déjà plus qu’honorable. Ajoutons à cela 19 saisons en tant que – bon – joueur de NBA, sa connaissance du terrain aurait pu apporter, et peut toujours amener quelque chose sur un banc de la Grande Ligue. Malheureusement, son pétage de plomb de dimanche ne plaide pas en sa faveur et pourrait lui griller quelques opportunités en NBA. Va falloir se tenir un carreau maintenant !

C’était grosse baston ce dimanche en NCAA, avec Juwan Howard en tête de gondole. La patate est regrettable, surtout lorsque l’on aspire à devenir coach en NBA. Il va donc vite falloir se remettre d’aplomb pour Juwan… Enfin… pas avant la fin de la saison régulière.

