Fragilisé par la nouvelle sortie anticipée de Kentucky à la March Madness, John Calipari sera bien le coach des Wildcats la saison prochaine en NCAA. Le mythique entraineur a été confirmé à son poste par sa direction.

L’upset subi par Kentucky au premier tour de la March Madness 2024 n’aura donc pas de conséquences. Présent sur le banc des Wildcats depuis 2009, John Calipari devrait bien disputer une seizième saison avec la célèbre université de NCAA. Mitch Barnhart, directeur du secteur sportif de l’université de Kentucky, a confirmé sur X que son entraineur serait toujours en poste à la rentrée.

As we normally do at the end of every season, Coach Calipari and I have had conversations about the direction of our men’s basketball program and I can confirm that he will return for his 16th season as our head coach.

— Mitch Barnhart (@UKMitchBarnhart) March 27, 2024

“Comme nous le faisons habituellement à la fin de chaque saison, le coach Calipari et moi-même avons discuté de la direction de notre programme de basket-ball masculin et je peux confirmer qu’il sera de retour pour sa 16e saison en tant qu’entraîneur principal.”

Un départ de John Calipari aurait été un sacré séisme du côté de la NCAA. L’ancien meneur fait partie des noms mythiques de la ligue universitaire et il reste une référence à son poste. En 15 saisons à la tête de Kentucky, Calipari a conduit son équipe à deux finales du championnat NCAA, remportant un titre en 2012.

Grand adepte du système en one and done (les joueurs qui ne passent qu’un an en NCAA avant d’aller en NBA) et souvent doué pour attirer les pépites lycéennes, John Calipari a malgré tout connu des résultats mitigés ces dernières saisons. L’université aux 8 titres n’a en effet pas passé le second tour de la March Madness lors des trois dernières années, se faisant éliminer deux fois au premier tour par des “petits poucets” (Saint Peters en 2022 et Oakland en 2024). Des sorties de route peu glorieuses pour une équipe aussi compétitive que Kentucky mais qui ne coûteront donc pas sa place à John Calipari.