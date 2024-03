Caitlin Clark dépasse Pete Maravich et devient meilleure marqueuse de l’histoire du basket NCAA !

Elle l’a fait ! Pour son dernier match en saison régulière (avant la March Madness), Caitlin Clark a battu le record de Pete Maravich (3667 points). Elle est désormais, hommes et femmes confondus, la meilleure marqueuse de l’histoire de la NCAA. Déjà légendaire.

Des lancers-francs, une salle comble pour applaudir ce qui est déjà une légende du sport universitaire nord-américain. Et un record battu. Sans doute le plus prestigieux de tous les records. Caitlin Clark est devenue la meilleure scoreuse de l’histoire de la NCAA. Hommes et femmes confondues. Avec une moyenne de 32 points cette saison (!), la joueuse de la fac d’Iowa dépasse donc Pete Maravich. La légende de Lousiana State a tenu le record pendant plus de 50 ans, avec 3 saisons à 44 points de moyenne au global, sans ligne à 3-points encore instaurée. Quel zinzin.

C’est officiel ⭐️

Caitlin Clark devient la MEILLEURE SCOREUSE de tous les temps en NCAA, hommes et femmes confondus.

Le record intouchable de Pete Maravich, dans le rétroviseur ! 👏👏👏 pic.twitter.com/7SGU9nSbEL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 3, 2024

Ce nombre de points sera extrêmement compliqué à aller chercher. Caitlin peut dormir tranquille un bon moment. À noter que plusieurs personnalités se sont déplacées pour voir le record battu de leurs propres yeux. Poke Travis Scott. Attendue au premier choix de la Draft WNBA 2024, Clark doit encore disputer les Playoffs avec Iowa. Un dernier trophée avant de basculer chez les pros, le statut d’icône déjà acquis !

Travis Scott pulled up to Iowa to watch Caitlin Clark make history 🙌

(via @BigTenNetwork)pic.twitter.com/Ynw7XUkJUb

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 3, 2024