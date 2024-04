South Carolina n’avait pas affaire à n’importe qui : une équipe d’Iowa excellente, construite autour d’un des plus grands phénomènes de l’histoire du sport universitaire. Malgré ça, elles sont allées chercher la victoire, 87-75 ce soir pour s’emparer du titre NCAA. 38 victoires, 0 défaite, la saison parfaite est accomplie.

On s’est inquiété pour South Carolina au départ du match. Un premier run de 10 – 0 encaissé et une défense un peu perdue face au ballon qui circulait bien chez les Hawkeyes. Mais grâce à la force de son collectif, South Carolina a redressé le cap, comptant notamment sur une intérieure dominante : Kamilla Cardoso et ses 2,01 m. Elle a fait de la raquette un chantier, son chantier. Intimidante voire terrifiante par moment, elle a maintenu les siennes à elle seule dans la partie, en gobant rebond sur rebond. 15 points, 17 rebonds dont 7 offensifs et 3 contres en 31 minutes, ça c’est du chantier clutch. Et en face d’elle, Caitlin Clark.

Caitlin Clark a montré sur ce premier quart temps qu’elle est l’une des individualités les plus fortes et talentueuses de la planète quand il s’agit de jouer au basketball. Caitlin Clark a été éblouissante et a fait écarquiller les yeux de tout le monde devant son écran. Alors oui, la sélection de tir est parfois étrange, mais comment ne pas avoir le sourire et secouer la tête quand on la voit évoluer à ce niveau. Sans sourciller, ça tente du shoot depuis le logo dans le premier quart d’une finale en un match, non mais rendez-vous compte. Mais le pire, c’est que ça rentre. Caitlin Clark a émerveillé toute la planète basket sur ce premier quart. C’est avec la bagatelle de 18 points qu’elle termine son premier acte. Et on parle de quart temps de dix minutes, pas douze comme en NBA. Absolument astronomique.

18 points

2 rebonds

5/8 au tir

3/4 à 3-points

5/6 aux LF

Malgré ce coup d’éclat dans la première période, les joueuses d’Iowa encaisseront un 29-19 et vont être dominées par leur adversaire dans le deuxième quart. Et le troisième. Et le quatrième. Le collectif carolinien s’est repris, la défense s’est ajustée, et les runs se sont enchaînés. La principale différence entre les deux équipes ce soir ? Quatre lettres : banc. Au scrabble, ça fait 8 points, à South Carolina, beaucoup plus. Car seulement deux joueuses d’Iowa sont rentrées en cours de match avant les dernières secondes, et elles ont scoré : aucun point. Zéro. Rien. Nada. Peanuts. Que dalle. Nothing. Zilch. Pour South Carolina ? Quatre joueuses rentrées en cours de match, pour un total énorme de 37 points. Elles ont carrément plus scoré que les titulaires pendant la première mi-temps. Bataille des bancs perdue 37 à 0, difficile de remporter un match de basket dans ces conditions.

La taulière de la second unit chez les Gamecocks ? Une scoreuse formidablement efficace nommée Tessa Johnson. C’est la deuxième meilleure scoreuse ce soir, derrière Clark et ses 30 points à 10/28 au tir. Tessa Johnson propose elle 19 points, à 7/11 au tir. Eh bah ça fait du bien en sortie de banc !

L’équipe d’Iowa n’a pas tenu, exténuée, dans un match plein de pression. Trois de leurs joueuses ont jouées l’entièreté du match, c’est très dur de mettre autant à l’épreuve son organisme sans faire des mauvais choix, des erreurs en défense, des sautes de concentration sur les systèmes. C’était trop dur. L’attaque devenait prévisible, trop dépendante de Caitlin Clark, la défense n’arrivait plus à suivre. Un ultime push fut tenté par les Hawkeyes, sans succès. Le titre sera pour South Carolina, et il est sacrément mérité. La brillante coach des Gamecocks, Dawn Staley était émue aux larmes. C’est son troisième titre en tant qu’entraîneuse, et qu’est-ce qu’il est mérité. Interviewée au coup de sifflet final, elle a eu un magnifique message pour son adversaire, Caitlin Clark :

“Je voudrais vraiment féliciter Iowa pour leur saison incroyable. Superbe. Superbe. Et je veux personnellement remercier Caitlin Clark pour avoir mis la lumière sur notre sport. Elle a porté un lourd fardeau pour notre sport, et ça ne va pas s’arrêter là, au niveau universitaire. Elle sera le premier pick de la draft WNBA, et elle va mettre la lumière sur cette ligue aussi. Donc Caitlin Clark, si tu es dans le coin, tu vas être l’une des GOAT de notre jeu et on te remercie.”

Cette défaite n’enlève rien à tout ce que Caitlin Clark a apporté au basketball féminin et au sport universitaire sur ces dernières années. Dépassant Pete Maravich au nombre de points marqués en universitaire, surclassant Sue Bird aux points scorés sur une seule saison et impressionnant toute la planète de son talent magnifique. On parle d’une joueuse qui tournait à 30 points et presque 10 passes de moyenne sur une saison universitaire. On la retrouvera pour d’autres aventures, avec Angel Reese, Kamilla Cardoso et les autres à la Draft WNBA à venir.

L’équipe qui n’a perdu que 3 matchs en 3 ans est récompensée du titre NCAA en 2024, quoi de plus logique pour cette team merveilleusement bien construite. On applaudit bien fort, on garde un œil sur la draft WNBA de 2024 qui a des vibes de draft NBA 1984, et on retrouve l’immense Caitlin Clark à Paris en août. Les tirs du logo vont pleuvoir à Pierre Mauroy, vous pouvez compter là-dessus.