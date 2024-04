On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tentera de vous partager ses bulletins le plus souvent possible, principalement le dimanche soir pour accompagner le Sunday Night Live des copains de beIN Sports. Aujourd’hui, c’était la finale de NCAA féminine avec Iowa, qui compte dans ses rangs le phénomène Caitlin Clark, face à South Carolina qui livre une saison parfaite sans la moindre défaite, grâce à sa défense de fer.

Le match le plus regardé de l’année, tout simplement. Caitlin Clark n’a de cesse de fracasser des records depuis le début de saison. La future n°1 de la Draft WNBA 2024 était face au plus gros défi de sa jeune carrière face à South Carolina, qui n’a pas perdu le moindre match cette saison. Logique au final de voir cette rencontre entre deux équipes aux styles diamétralement opposés déchaîner les passions. A ce petit jeu, c’est l’université de SC qui repart avec les honneurs, et toujours sans défaite. Pour l’occasion, la Team Notes sort son plus beau scalpel et vous offre un bulletin maison.

# Iowa Hawkeyes

Hannah Stuelke (5) : Hannah s’est faite Stuelke sous les panneaux, la raquette de SC était juste trop dominante pour qu’elle puisse en faire plus. Elle a tout donné, malheureusement en vain.

Sydney Affolter (6) : une partie d’une très bonne facture, avec une bonne réussite aux shoots et une polyvalence indispensable à ses Hawkeyes. Malheureusement, elle était trop légère, littéralement, pour lutter sous les panneaux.

Caitlin Clark (8) : elle a montré qu’elle va indéniablement changer le game à son échelle, mais elle a également montré certains points à améliorer. Si ses shoots rocambolesques du logo et sa vision du jeu sont comme un énorme pot de miel à déguster seul ou entre amis, ses accès de frustration et ses non-retours en défense sont assurément à travailler. Forcément ciblée par une défense éreintante, elle a connu quelques maladresses. C’est un premier rendez-vous “raté” avec l’histoire, mais Caitlin en connaîtra une palanquée d’autres.

Gabbie Marshall (4) : relativement discrète, elle n’a pas eu l’impact escompté sur ce match, le jeu ultra physique des adversaires (et ses 40 minutes de jeu dans les jambes) ont eu raison de sa productivité. Gabigol n’a pas été honteuse mais n’a pas réussi son rendez-vous.

Kate Martin (6,5) : un gros début de match où elle a été le parfait relais de Caitlin Clark en plantant ses shoots de loin, mais au fil du temps, la réussite a fui la joueuse qui est peu à peu rentrée dans le rang. Elle a joué tout le match et a manqué de jus et de lucidité sur la fin, mais elle a tenu tant bien que mal son rôle.

Addison O’Grady (3) : Tracy McGrady a fait 13 points en 35 secondes, Addison O’Grady a fait 13 minutes en 0 points, ou un truc du genre.

Kylie Feuerbach (3,5) : a marqué autant de points que sa compère du banc, ce qui a donc multiplié le total de points venant du banc par deux.

# South Carolina Gamecocks

Chloe Kitts (6,5) : elle en a énormément imposé dans la raquette avec ses 11 points et 10 rebonds, mais il faut attendre l’appréciation de sa partenaire de frontcourt pour comprendre que Chloe est la partie immergée de l’iceberg sur lequel s’est écrasé la fac d’Iowa.

Kamilla Cardoso (8,5) : une adulte au milieu d’enfants, voilà comment on pourrait résumer le match de Kamilla Cardoso ce soir. D’abord en difficulté lors du début de match de fou des adversaires, elle a peu à peu posé son empreinte dans la raquette, jouant de son avantage de gabarit pour exterminer la raquette adverse avec 15 points, 17 rebonds et 3 contres. Souvenez-vous des dégâts matériels que fait Obélix quand il prend de la potion magique, oui, les conséquences sont à peu près comparables.

Bree Hall (5,5) : pépère, il n’en fallait pas forcément plus ce soir, le combat se passait à l’intérieur, et Bree Hall a fait son match en toute discrétion, un match en somme assez doux mais avec du caractère. Bree de Meaux.

Raven Johnson (3,5) : 1/11 au tir et 1/2 aux lancers, la réussite au tir de Raven Johnson était donc placée sous le signe du chiffre 1. En général, ce n’est pas très bon signe, mais tant qu’il y a la victoire derrière, on ne lui en voudra pas.

Te-Hina Paopao (6,5) : une vraie cheffe d’orchestre, son match est une belle partition qui a été récitée de manière précise par toutes ses coéquipières également. Elle n’était pas la meneuse la plus médiatisée de ce match, loin de là, mais elle sèchera volontiers ses larmes sur le trophée durement gagné.

Ashlyn Watkins (5) : un match sans coup d’éclat mais sans grosse bourde, un match bien Renault Scénic bien pavillon à la campagne.

Sania Feagin (6) : le relais parfait dans la raquette pour les deux colosses qui ont roulé sur la concurrence, la troisième roue du tricycle.

Milaysia Fulwiley (5) : un peu de maladresse au tir, mais on lui pardonnera aisément au vu de son activité pendant tout le match, l’une des raisons pour lesquelles le banc de SC a dominé le banc adverse, avec ses 4 autres partenaires.

Tessa Johnson (7) : la meilleure marqueuse de son équipe, tout en sortant du banc. C’est là toute la prouesse réalisée dans ce match par Tessa Johnson qui a parfaitement slalomé dans la défense adverse pour scorer à foison après avoir enlevé le survêtement. Tessa Worley < Tessa Johnson, sachez-le.