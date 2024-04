C’était la dernière chance pour les Rockets. Conserver un maigre espoir de play-in en battant le voisin qui n’y était pas vraiment. Malheureusement, Luka Doncic est inéluctable et Jabari “Nick Anderson” Smith Jr. en a décidé autrement. Mavericks win.

Un match qui commence sur les roues de chapeaux. Les Mavs prennent la piquette, gros run de 24 – 5 dégusté d’entrée avec un Jalen Green en 6/7 qui propose toute sa palette de shoots. C’est le moment que choisit Amen Thompson pour complètement péter un boulon et projeter Maxi Kleber au tapis d’un coup de coude dans la gorge. Le grand allemand s’affale, Amen est invité à dégager aux vestiaires et à ne plus revenir du match. Les esprits s’échauffent encore quand Dillon Brooks entame une grande célébration pour fêter la faute technique de Luka. Coquin, va ! Les Mavs n’y sont pas, le lead atteint les 22 points en faveur des Rockets. Mais ça, c’est jusqu’à ce que Kyrie se décide à rentrer dans la danse.

Luka Doncic qui se prend une faute technique en célébrant un coup de sifflet + Dillon Brooks qui se fout de lui 😭😭😭 pic.twitter.com/a8mWCuo9ie

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 7, 2024



Cela faisait un petit moment que Kyrie Irving ne nous avait pas rappelé qu’il est l’un des meilleurs dribbleurs que la NBA a pu avoir. Kyrie Irving repart pour sortir une performance de haut vol dans le Texas, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il ne plaisante pas. Il se joue des défenseurs adverses en toute impunité et c’est un régal à regarder. Dillon Brooks, envoyé en mission, est tourné en ridicule. Surtout que Luka y met du sien aussi, et ne passe jamais à côté d’une occasion de faire se vautrer le jappeur du Canada.

‼️ Attention, parquet glissant ‼️ pic.twitter.com/Zo1BEpF23U

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 7, 2024

Luka fait bien mal, Kyrie encore plus, mais le collectif de Houston tient bon. Il tient bon jusqu’au bout. Enfin, jusqu’à ce qu’à 8.3 secondes du terme, à 129-126 Rockets, Jabari Smith Jr. se fende d’un 0/2 bien mal senti sur la ligne. P.J. Washington se saisit du rebond, transmet à Dante Exum qui remonte le terrain et donne un main à main pour Luka Doncic, sur lequel Dillon Brooks bondit. Sauf que, avec Luka pris à deux, Dante Exum s’est démarqué, et ça, Luka l’a vu. Il lui redonne le ballon et Dante fait mouche au buzzer. 129 – 129, prolongations.

P.J. Washington et les siens vont finir gentiment le boulot en overtime, infligeant un 18 – 7 à des Rockets exténués. Pour Luka, un sympatoche 37 points et 12 assists à 12/21. Les Mavs ont montré toute leur cohésion dans cette soirée, et notamment Luka qui a filé le ballon le plus important du match à sa cinquième option, chapeau l’artiste. Un Kyrie Irving stellaire qui livre sa meilleure perf au scoring depuis son arrivée chez les Mavericks. 48 pions à 15/25 au tir. D’une propreté encore fascinante, il est trop incroyable à observer dans ces soirs-là.

Il est trop trop trop trop fort pic.twitter.com/YDFc2Wdgm1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 7, 2024

C’est une victoire qui arrange bien les affaires des Mavericks : place de cinquième consolidée (synonyme de post-season sans passer par le play-in), démonstration d’une équipe qui sait se donner pour réussir des fins de match solides et étoiles dans les yeux des fans. Et en plus, Reggie Bullock n’a pas raté un tir, ça c’est quand même fort. Pour les Rockets, bon bah on se revoit fin octobre !