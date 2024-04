Au terme d’un match en deux temps, Iowa et Caitlin Clark éliminent UConn sur le fil et joueront le titre national dimanche, face à South Carolina, qui a dominé North Carolina State plus tôt dans la nuit. Une deuxième mi-temps de dingo, des tirs de fou mais aussi une décision arbitrale (très) complexe qui change potentiellement l’issue de ce duel… Allez, débrief.

Les statistiques

Quel niveau de jeu, lors de cette demi-finale. Il a fallu attendre, plus d’une mi-temps, pour que les actrices majeures que sont Caitlin Clark (Iowa) et Paige Bueckers (UConn) ont mis un certain délai pour mettre leurs poignets à température. En attendant, ce sont les coéquipières de chacune des deux stars qui font le boulot, à l’image d’Aaliyah Edwards (UConn), impressionnante sous le panier pour les Huskies… et d’Hannah Stuelke (Iowa), qui finira meilleure scoreuse du match . C’est tout d’abord l’Université du Connecticut qui prend l’avantage dans la rencontre, car Clark n’est pas du tout dedans. Les tirs sont compliqués, tombent à côté… Iowa accuse le coup et est menée 32-26 à la mi-temps.

La deuxième partie de cette rencontre est – elle – beaucoup plus folle. Caitlin est enfin à fond, Paige prend la main aussi, et le duel commence vraiment. Iowa prend rapidement le meilleur à la faveur d’une inévitable Clark de feu. Les highlights s’enchaînent, step back à 3-points, mi-distance en pull up sur la truffe de l’adversaire… les coéquipières du phénomène féminin comptent jusqu’à 10 points d’avance, mais UConn n’a pas dit son dernier mot et revient.

CAITLIN CLARK STEP-BACK. 😮‍💨🔥pic.twitter.com/pg0HdRv5BH

— SLAM University (@slam_university) April 6, 2024

Les deux équipes se tiennent en un point (à la faveur d’Iowa) à quelques encablures de la fin. Les secondes défilent et sur une action collective absolument infâme, Iowa perd la balle. Il reste une poignée de temps, UConn joue sa possession… mais Aaliyah Edwards pose un écran considéré comme trop engagé par les arbitres. Faute offensive que l’on trouve complètement ahurissante ici, comme chez les confrères de BeIN Sports mais aussi chez LeBron James, pas d’accord avec la décision. À 4 secondes du termes, la possession change et l’issue du match aussi. D’un fantastique spectacle de basketball dans une ambiance de feu, voici que l’ensemble aura finalement le goût d’amer. Terriblement dommage, mais que voulez-vous, c’est ainsi. Caitlin Clark colle 21 points, 9 rebonds, 7 passes et 2 interceptions à 7/18 au tir dont 3/11 à 3-points. De son côté, Paige Bueckers termine avec 17 points, 4 rebonds, 3 passes à 7/17 au tir dont 3/8 à 3-points.

Legitimately one of the worst offensive foul calls I’ve ever seen… Let alone with 4 seconds left & the game on the line.

Feel sick for Aaliyah Edwards & UCONN. There’s just no world where this is a moving screen. Brutal. pic.twitter.com/73AYbGmAnT

— Josh Reynolds (@JoshReynolds24) April 6, 2024

NAAAAAHHHHHH!!! I ain’t rolling with that call.

— LeBron James (@KingJames) April 6, 2024

Rendez-vous dimanche à 21h, pour la finale entre South Carolina et Iowa !