Sans Luka Doncic, les Mavericks s’offrent les Warriors sur le fil (108-106)

Malgré une grosse fin de match ponctuée par deux tirs très clutch de Stephen Curry, les Mavericks ont réussi à faire la différence à quelques secondes du buzzer final. Sans Luka Doncic, c’est un succès important pour Dallas, qui défend sa cinquième place de l’Ouest. Les Warriors échouent de très peu, mais la performance reste plus qu’honorable en back-to-back.

Une tempête texane pour commencer cette soirée, à l’American Airlines Arena. Les Mavericks entament parfaitement la rencontre en collant 10 points d’écart aux Warriors dès le début de partie. Pas de chance : les Dubs collent un 12-0 dans la foulée pour revenir dans les roues de Dallas. Un homme s’illustre côté locaux : P.J. Washington. Arrivé cet hiver, l’ailier-fort réalise cette nuit sa meilleure performance offensive sous la tunique des Licornes : 32 points à 12/18 au tir.

Après un premier quart-temps en deux runs, la partie a ensuite été très serrée. Un échange de tirs, d’équipe aux commandes. Ce duel va durer jusqu’au début du dernier quart-temps. Les Mavericks pensent avoir fait le plus dur en prenant deux possessions d’avance, mais il n’en est rien. En 30 secondes, à 1:30 de la fin, les Warriors vont effacer l’écart via un panier primé avec la faute de Gary Payton II puis un énorme tir à 3-points signé du Chef, Stephen Curry. Égalité, mais Dallas joue très bien le coup. Tim Hardaway Jr. prend l’initiative d’un drive main gauche, puis trouve Washington sous le panier, oublié par le groupe de Steve Kerr. +2 Mavericks, quelques secondes à jouer.

Klay Thompson prend le tir décisif, mais échoue de très peu. Stephen Curry n’a pas pu se libérer du marquage, très bien doublé par la défense des Mavs. Il plante quand même 28 points, 6 rebonds, 5 passes. Bien épaulé par Klay Thompson (16 points), Brandin Podziemski et Gary Payton II (14 points chacun). La série de victoire des Warriors s’arrête, mais c’est à moindre frais car les Lakers n’ont pas joué, que les Kings et les Rockets ont perdu. Dallas réalise à l’inverse la belle opération, gardant une demi victoire d’avance sur les Suns au classement avant le résultat du match entre Phoenix et Minnesota.

