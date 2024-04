Après une première mi-temps compliquée du fait de la défense spéciale réservée par les Pelicans, Victor Wembanyama a réussi à sortir de la boîte en seconde période et s’offre une belle petite partie au global, marquée par une ligne statistique qui frôle le triple-double (17 points, 12 rebonds, 9 passes)… mais surtout par un contre décisif pour la victoire des Spurs !

Les statistiques complètes (spoiler : Jonas Valanciunas a fait du boulot) !

Willie Green a préparé ses joueurs pour la venue de Victor Wembanyama et des Spurs. L’équipe de Gregg Popovich a remporté 3 de ses 5 dernières rencontres, et l’objectif semble de continuer à prendre les matchs les uns après les autres, en jouant à fond. En l’absence de Devin Vassell, Keldon Johnson et Jeremy Sochan, l’idée du technicien des Pelicans est simple : isoler Victor Wembanyama du jeu, et lui rendre la vie impossible s’il parvient à récupérer le ballon.

C’est bien, aussi, que Wemby affronte aussi tôt des équipes qui mettent en place des plans de jeu défensifs étouffants.

Comment exister dans une rencontre où t’es pris à 2 de manière régulière ? Ça fait partie de l’apprentissage, et ça permet au staff de voir le talent manquant…

Dans les faits ? Ça marche. Le pivot français n’inscrit que 2 points (!) en première mi-temps. En même temps, ce n’est pas faute d’avoir été prévenu par Pop’ lui-même avant la rencontre. Le coach de San Antonio sait à quel point l’équipe de Louisiane sait défendre. Notamment grâce à Herb Jones.

Gregg Popovich sur Herb Jones, qui réalise une saison phénoménale en défense :

« Évitez-le comme la peste. Vous ne voulez pas qu’il défende sur vous. Vous pensez que je deconne ? J’ai dit à mes joueurs : s’il est près de vous, donnez la balle à quelqu’un d’autre. »

En seconde période, et alors que les Pels ont mené avec plus ou moins deux possessions d’avance durant l’intégralité de la première mi-temps, Wemby se défait enfin de son marquage. Les Spurs reviennent progressivement, et la fin de match promet d’être tendue. La Nouvelle Orléans veut absolument ce succès, car son parcours en postseason peut en dépendre. Dommage, car derrière un Victor qui fait valoir sa polyvalence offensive, les Éperons font le travail et prennent les devants (7 joueurs finiront à 14 points ou plus !). La fin de rencontre est particulièrement serrée, et il faudra un énorme contre du V’ à 13 secondes de la fin pour achever le boulot. Sous pression, les Pelicans ratent l’ultime ballon, victoire de San Antonio (109-111).

17 points, 12 rebonds, 9 passes, 3 contres, 1 interception à 5/12 au tir dont 3/6 à 3-points pour Victor Wembanyama !

Les Pelicans pour la gagne ?

✋WEMBY DIT NON ✋ pic.twitter.com/rFyH8NKjJh

