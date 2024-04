Nuit XXL ce vendredi en NBA avec pas moins de 12 matchs ! On gardera aussi un œil sur la NCAA et le Final Four qui débute pour les filles. Place au gros programme maison.

Le programme de la nuit :

En NBA :

1h : Hornets – Magic

1h : Pacers – Thunder

1h : Wizards – Blazers

1h30 : Celtics – Kings

2h : Bulls – Knicks

2h : Rockets – Heat

2h : Grizzlies – Pistons

2h : Bucks – Raptors

2h : Pelicans – Spurs

2h30 : Mavs – Warriors

4h : Suns – Wolves

4h30 : Clippers – Jazz

En NCAAW :

1h : NC State (#3) – South Carolina (#1) sur Bein Sport Max 5

3h : UConn (#3) – Iowa (#1) sur Bein Sport Max 2

Le programme du Final Four des filles à retrouver ici.

Le match à ne pas rater : Suns – Wolves (4h)

Nuit bien chargée en NBA et on aurait pu mettre aussi le Mavs – Warriors qui est bien alléchant avec Stephen Curry contre Luka Doncic. Primeur aux équipes mieux classées avec Phoenix qui reçoit Minnesota, actuel leader de sa Conférence.

Hormis Karl-Anthony Towns toujours blessé, on devrait retrouver toutes les têtes d’affiche en tenue pour l’occasion. Les Cactus tenteront ainsi de se rapprocher du Top 5 et de Dallas qui aura joué un peu avant. Les Wolves de leur côté peuvent se donner un peu d’air car Denver ne joue pas cette nuit.

Mais aussi …

Steph Curry face aux pistoleros Doncic et Irving.

Orlando pour recoller au podium de l’Est en cas de victoire à Charlotte (ça devrait aller)

Victor Wembanyama seul au monde chez les Spurs, parfait pour envoyer de la grosse stat. La mission sera plus facile si Zion Williamson n’est pas en tenue en face.

Le Thunder toujours en embuscade pour finir premier à l’Ouest mais attention à ce déplacement tout feu tout flamme à Indiana.

Wizards – Blazers, au moins on pourra voir Rayan Rupert.

Grizzlies – Pistons, au moins on verra Evan Fournier.

Défaite interdite pour les Clippers face au Jazz à la maison, même sans Kawhi Leonard.

Les Bucks peuvent sortir (un peu) la tête de l’eau ou s’enfoncer dans la crise face aux Raptors.

Les Kings sous pression à Boston avec les Lakers qui reviennent derrière.

Les Rockets sont condamnés à l’exploit désormais pour croire au Play-In, et voilà que le Heat débarque en ville.

Bulls – Knicks, un match qui sent bon les 90’s pour permettre à New York de monter sur le podium de l’Est ?

Les Français sur les parquets NBA