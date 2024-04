Après des Elite 8 riches en gros moments, la March Madness suit son cours en NCAAW et le Final Four débute cette nuit à 1h du matin !

Dans une March Madness qui n’en finit plus de battre des records d’audience, le match du week-end dernier entre Iowa et LSU est devenu la rencontre la plus regardée de l’histoire de la compétition, avec 12,3 millions de spectateurs selon The Associated Press. Clark effect ? Évidemment, mais pas que.

Avec une hype assez folle, fort à parier que le dernier carré sera aussi très très suivi. Le petit Poucet en apéro, le choc de la nuit en plat de résistance, régalade en vue avec les matchs de NCAAW. Demandez le programme !

1h : NC State (#3) – South Carolina (#1) sur Bein Sport Max 5

Les petits poucets de NC State, à l’instar de leurs homologues masculins, déjouent tous les pronostics et vont tenter de faire tomber le gros collectif toujours invaincu de South Carolina.

3h : UConn (#3) – Iowa (#1) sur Bein Sport Max 2

Le duel Caitlin Clark – Paige Bueckers, entre deux meneuses de jeu aussi fortes que spectaculaires, s’annonce bouillant. La star d’Iowa, meilleure marqueuse de l’histoire de la compétition, n’en finit plus d’enchaîner les performances énormes. Forte de ses 41 points, 7 rebonds et 12 passes face à LSU, elle tentera de rallier la finale pour la deuxième saison consécutive. Paige Bueckers n’est pas en reste, et affiche elle aussi une forme olympique avec UConn. Pop-corn à 3h.

Les 41 points et 12 passes de l’immense Caitlin Clark cette nuit : pic.twitter.com/j1wWZH8uPl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 2, 2024

12 matchs NBA sont au programme cette nuit, en plus du Final Four universitaire. Faites préchauffer le café et rendez-vous en début de nuit pour lancer une énorme soirée !