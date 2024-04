Le basket féminin universitaire a déchaîné les passions cette année aux États-Unis. La preuve, la finale opposant l’équipe de South Carolina à celle de Caitlin Clark (Iowa) a explosé les records d’audience.

18,7 millions de téléspectateurs en moyenne, avec un pic atteignant les 24 millions. Les chiffres publiés par Nielsen font tourner la tête.

Quelques facts sur cette finale South Carolina – Iowa :

2e événement sportif féminin le plus regardé de l’histoire en dehors des Jeux Olympiques (après la finale de la Coupe du Monde de foot en 2015, opposant Team USA au Japon) ;

Record d’audience pour un match de basket depuis 2019 (hommes et femmes confondus, NBA et WNBA inclus) ;

Record d’audience pour un événement sportif depuis 2019 en dehors du Foot US et des Jeux Olympiques ;

Record d’audience all-time pour un match universitaire de basket féminin.

Alors que la finale de l’an passé entre LSU et Iowa avait déjà fait un carton d’audience avec 9,9 millions de téléspectateurs, celle de cette année a rassemblé presque deux fois plus de personnes derrière leur écran ! Une augmentation énorme (89%) qui symbolise l’explosion de la popularité du basket féminin aux States, popularité boostée en grande partie par la phénoménale Caitlin Clark. Si cette dernière s’est inclinée pour la deuxième fois consécutive en finale de la March Madness, elle a porté son sport dans une nouvelle dimension.

“Je veux remercier personnellement Caitlin Clark pour avoir porté notre sport. […] Caitlin Clark, si tu m’entends, tu es l’une des GOATs de notre sport et on t’apprécie.” – Dawn Staley, coach de South Carolina (après la finale)

Dawn Staley to the crowd:

"I want to personally thank Caitlin Clark for lifting up our sport. She carried a heavy load for our sport… She's gonna lift that league [WNBA] up… You are one of the GOATs of our game and we appreciate you.”

Super classy 👏pic.twitter.com/jNGv1VEjcA

— Joe Pompliano (@JoePompliano) April 7, 2024

Le départ de Caitlin Clark vers la WNBA va forcément laisser un gros trou dans le monde du basket universitaire féminin, mais elle a posé de superbes bases pour le développement de son sport. Et puis il y a de bonnes chances pour que la légende d’Iowa continue de faire grandir le basket féminin au niveau professionnel. Dans une petite semaine, Caitlin Clark devrait se faire drafter en première position par l’Indiana Fever. Le début d’une nouvelle aventure pour “l’une des GOATs”.

___________

Sources texte : Nielsen / ESPN