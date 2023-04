Dimanche soir, du côté de Dallas et sous les yeux notamment de la légende locale Dirk Nowitzki, les filles de LSU et Iowa ont offert un superbe spectacle pour la grande finale de la March Madness féminine. Un spectacle suivi par pratiquement 10 millions de téléspectateurs !

Jamais un match de basket universitaire féminin n’avait réuni autant de personnes derrière un écran de télévision.

Selon ESPN, diffuseur du match (à travers sa plateforme ESPN+), 9,9 millions de téléspectateurs étaient devant la rencontre en moyenne, avec même une pointe à 12,6 millions au cours du match. Preuve de la dinguerie que représentent ces chiffres, le précédent record datant de 2002 (pour la finale opposant la célèbre université d’UConn à Oklahoma) était de… 5,6 millions de téléspectateurs, tandis que la finale de l’an dernier en avait réuni 4,8 millions.

𝟗.𝟗 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐈𝐎𝐍 𝐕𝐈𝐄𝐖𝐄𝐑𝐒 🤯 Record-breaking #NationalChampionship thriller between @LSUwbkb & @IowaWBB makes TV history:

🏆 Most-viewed #NCAAWBB game on record

🏆 Up 103% YOY

🏆 Peaked at 12.6M

🏆 Most-viewed college event ever on @ESPNPlus pic.twitter.com/UZLVNuP3Sf

— ESPN PR (@ESPNPR) April 3, 2023