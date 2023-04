La nouvelle est tombée hier : Andrew Wiggins va faire son retour incessamment sous peu avec les Warriors. Absent depuis un mois et demi, les rumeurs allaient bon train concernant la raison : affaire conjugale, soucis de santé d’un proche… Désormais face à la fin de saison capitale des Warriors, que doit-on attendre du garçon ?

La santé et la famille. Deux variables de la vie qui priment sur tout le reste. Loin des terrains depuis la mi-février, Andrew Wiggins a dû faire face à une sacrée épreuve : de gros soucis du côté de son père, en raison d’une maladie. Un papa malade, ça n’épargne pas un fils. Andrew en premier, qui a donc mis sa vie entre parenthèses le temps de pouvoir assister au mieux son père dans cette difficile épreuve.

Ok… Wiggins était donc absent car son père avait un gros souci de santé. Retour prévu prochainement chez les Warriors 🙏 https://t.co/EBuaB65pAm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 3, 2023

Sans lui, les Warriors ont remporté treize matchs en 23 rencontres au total. Déterminant l’année dernière dans la conquête d’un quatrième titre sous l’ère Stephen Curry, le fait de pouvoir à nouveau compter sur lui est ainsi une donnée qui peut faire basculer les Warriors dans une grosse spirale positive juste avant les Playoffs. Actuellement sixièmes, les Warriors devront batailler et espérer des défaites pour maintenir le cap et s’offrir une place directement qualificative pour la mi-avril. Dans cet esprit, la présence d’Andrew Wiggins devrait être un vrai avantage.

Oui mais voilà : avoir le smile est une chose, gagner en est une autre. Le premier est souvent nécessaire pour avoir le deuxième, mais ce n’est pas le seul ingrédient. L’objectif principal d’Andrew Wiggins sera de retrouver un semblant de rythme : dommage, les Dubs n’ont pas spécialement fait en sorte de lui accorder le luxe d’un préchauffage rempli d’insouciance. Il faudra y aller franco, et surtout tout de suite.

Du rythme, de la hargne défensive : voilà ce qu’il a parfois manqué aux Warriors, comme a pu l’expliquer Draymond Green lorsqu’il a pris sa technique face aux Pelicans. Des actions capables de booster le groupe, c’est un peu le coeur de métier du Wig’. Défenseur extérieur mobile, jouissant d’une bonne envergure : un véritable poison à l’heure de créer du jeu.

Offensivement, il aura aussi une grande importance. Puissant, capable de s’ouvrir le cercle en quelques appuis, Andrew est typiquement le genre de joueur capable de remporter un duel rapide pour mettre fin à une mauvaise dynamique de son équipe, sans oublier les 39% de réussite à 3-points, sur les six dernières années, une arme vraiment all around. Avec 17 unités de moyenne cette saison – en seulement 37 matchs, à noter – ce sont aussi des points supplémentaires qui devraient venir décharger Stephen Curry et Klay Thompson, dont l’apport est souvent lié à la réussite de loin, et donc à une haute lucidité tout au long du match. Un pur joueur des deux côtés du terrain, qui est aussi le genre de profil à qui on peut choisir de donner la balle quand ça va bien. Le Game 5 des dernières Finales en est le parfait exemple.

Voilà, un bon gros résumé des capacités du joueur, ça ne fait jamais de mal. Parlons maintenant de la réalité du contexte : un mois et demi sans jouer, avec un début de saison certes raccord avec l’exercice précédent niveau statistiques mais dans lequel il n’avait pas non plus été des plus tranchants alors que les Warriors étaient déjà touchés par des problèmes évidents de motivation. Fragile au niveau du pied, une remise physique au goût du jeu sera une condition essentielle à sa réussite.

Psychologiquement, la clé est également de savoir dans quel état Wiggins abordera son premier match de retour : une telle absence, pour un motif de cette gravité, ne laisse pas forcément indemne. Bien sûr, on attend des sportifs qu’ils soient performants, mais ils sont avant tout humains, comme l’expliquait ces derniers jours Billy Donovan, par exemple. De là à imaginer que son retour s’effectue sous pression de son équipe ? Non, faut pas déconner, Steve Kerr et la franchise de Golden State ont suffisamment d’expérience pour juger de ce qu’il faut faire. Le coach des Warriors a d’ailleurs signalé le weekend dernier pour The Athletic que son joueur avait poursuivi l’entraînement de son côté.

“Il va bien, il est en bonne santé et s’entraîne. Il doit cependant avoir assez d’espace pour faire ce dont sa famille à besoin, et nous l’encourageons dans sa démarche. Son bien-être est notre priorité à tous” – Steve Kerr

Ces lignes sont ainsi écrites avec beaucoup de certitudes sur ce que Wiggins peut apporter, mais tout autant d’inconnues quant à sa situation réelle. La seule chose dont on soit sûr à l’heure actuelle, c’est que les Warriors ONT besoin de leur homme à tout faire pour défendre leur peau à quelques jours de l’ultime feu d’artifice de saison régulière.

Sources : ESPN