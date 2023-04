Après avoir appuyé sur le bouton pause hier pour cause de finale de March Madness, la NBA reprend de plus belle ce soir avec pas moins de 13 matchs au programme ! 13 matchs, dont un Sixers – Celtics qui sent bon les demi-finales de Conférence Est.

# LE PROGRAMME

1h : Hornets – Raptors

1h : Pistons – Heat

1h : Magic – Cavaliers

1h : Wizards – Bucks

1h30 : Nets – Wolves

2h : Sixers – Celtics

2h : Bulls – Hawks

2h : Rockets – Nuggets

2h : Grizzlies – Blazers

2h : Pelicans – Kings

3h : Jazz – Lakers

4h : Warriors – Thunder

4h : Suns – Spurs

# À NE PAS MANQUER

Sixers – Celtics (2h) : sauf cataclysme, ces deux équipes devraient se rencontrer en demi-finale de Conférence Est dans quelques semaines. Les Celtics semblent destinés à finir deuxièmes de la conf’ (54 victoires – 24 défaites), tandis que les Sixers termineront logiquement troisièmes (51-27). Traduction : le match de ce soir représente une preview d’une future série de Playoffs, ce qui représente une raison suffisante pour mater la rencontre du début à la fin. De plus, Boston et Philadelphie nous offrent souvent de grosses batailles, comme ce match XXL de fin février qui s’est joué à la dernière seconde. Espérons un suspense similaire cette nuit, et le moins d’absents possible (pour info Jaylen Brown est incertain).

WHAT AN ENDING IN PHILLY 😱 TATUM HITS FROM 3. EMBIID’S SHOT FROM 3/4 COURT IS AFTER THE BUZZER CELTICS WIN pic.twitter.com/TKrrTYHQzI — NBA (@NBA) February 26, 2023

# MAIS AUSSI