Enfin c’est le week-end, et qui dit week-end dit occasion de profiter encore plus de la NBA. Voilà qui tombe bien, parce qu’on a deux chocs au menu de ce samedi soir : Grizzlies – Nuggets à l’Ouest, Sixers – Celtics à l’Est. Emoji feu !

# LE PROGRAMME

18h : Pistons – Raptors

1h : Hornets – Heat

1h : Magic – Pacers

1h30 : Knicks – Pelicans

2h : Grizzlies – Nuggets

2h30 : Sixers – Celtics

3h : Jazz – Spurs

# À NE PAS MANQUER

Grizzlies – Nuggets : même si Denver a un joli matelas d’avance au classement (6 matchs), ça reste un choc entre le deuxième et le premier de la Conférence Ouest. Et dans ce genre de situation, chaque équipe a toujours envie d’envoyer un message. Ja Morant et ses copains voudront montrer qu’ils sont “fine in the West” tandis que la bande de Nikola Jokic aura à cœur de montrer pourquoi les Nuggets mènent la danse au sein de la conférence. À noter l’absence de Steven Adams côté Memphis, et Aaron Gordon (sans oublier Zeke Nnaji) côté Denver.

Sixers – Celtics : oh la grosse affiche qui sent bon la Conférence Est ! Joel Embiid et les Sixers ont redémarré fort en arrachant la victoire sur Memphis en sortie de All-Star Break, tandis que Boston a dû s’employer pour repartir d’Indiana avec la victoire. Seulement trois matchs séparent aujourd’hui les deux poids lourds sur le podium de la conférence, de quoi nous offrir un sacré combat d’autant plus que les deux équipes sont pratiquement au complet.

# À SUIVRE ÉGALEMENT