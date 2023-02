Dix matchs au programme ce soir, dernier très gros sprint avant la coupure du All-Star Game puisque la journée de demain sera un peu plus calme. Ce soir ? Deux très grosses affiches, et LeBron James qui ponctuera (ou pas) cette grosse soirée.

# LE PROGRAMME

1h : Hornets – Bulls

Hornets – Bulls 1h : Pacers – Jazz

Pacers – Jazz 1h30 : Sixers – Cavaliers (en direct et en VO sur BeIN Sports 4)

Sixers – Cavaliers (en direct et en VO sur BeIN Sports 4) 1h30 : Hawks – Knicks

Hawks – Knicks 1h30 : Celtics – Pistons

Celtics – Pistons 1h30 : Nets – Heat (en direct sur BeIN Sports 1)

Nets – Heat (en direct sur BeIN Sports 1) 2h : Grizzlies – Jazz

Grizzlies – Jazz 2h : Thunder – Rockets

Thunder – Rockets 3h : Nuggets – Mavericks

Nuggets – Mavericks 4h : Lakers – Pelicans

# À NE PAS MANQUER

Nuggets – Mavericks, à 3h du matin. Les Nuggets veulent garder bien au chaud leur première place à l’Ouest et Nikola Jokic affirmer encore un peu plus sa place de favori à sa propre succession pour le trophée de MVP, alors qu’en face l’exceptionnel duo formé par Kyrie et Luka a déjà fait des siennes mais peine encore à faire gagner les Mavs. Un duel entre deux exceptionnels joueurs européens, backés par deux meneurs capables d’être bouillants car, non, on n’oublie pas Jamal Murray même si à l’heure de ces lignes il n’est pas encore sûr de jouer ce soir.

Le bilan des Nuggets cette saison quand Jamal Murray met minimum 24 points : 15 matchs

14 victoires

1 défaite — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 15, 2023



Des Mavs qui ambitionnent le podium à l’Ouest, les Nuggets qui veulent rester au sommet jusqu’en avril et au moins trois ou quatre esthètes de niveau supérieur ? Ne cherchez plus : ce Denver vs Dallas est LE choc de la nuit.

# À SUIVRE ÉGALEMENT