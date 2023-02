Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Burna Boy, Tems, Rema et Post Malone assureront le show musical lors du All-Star Game ce weekend ! Ça promet du lourd niveau ambiance.

Selon Adrian Wojnarowski, Russell Westbrook est encore hésitant sur sa prochaine destination basket. Brodie veut se donner le temps de la réflexion.

Les Warriors voulaient absolument récupérer Alex Caruso lors de la trade deadline… mais n’ont pas réussi. L’homme aurait été une belle addition dans le groupe de Steve Kerr.

Michael Jordan a donné 10 millions de dollars à l’association Make-a-wish, qui est dédiée à réaliser les rêves des enfants atteints de maladies parfois difficiles.

