Ce matin, en parcourant ce site plutôt sympathique qu’est TrashTalk, vous avez pu retrouver un joli récap sur la course aux Playoffs à l’Ouest. Parmi les équipes concernées, il y a évidemment les Los Angeles Lakers, en plein boom actuellement et bien décidés à intégrer le Top 6 du classement. Zoom sur leur calendrier et les différents scénarios possibles.

Les Lakers font partie des équipes NBA les plus intrigantes de cette fin de saison. Pas uniquement parce qu’il s’agit des Lakers, mais aussi parce qu’on parle d’une équipe qui était encore 13e de l’Ouest le 25 février dernier et qui a remporté 13 de ses 19 derniers matchs depuis le All-Star Break.

À l’heure de ces lignes, LeBron James et ses copains occupent la 7e place de leur conférence avec un bilan global de 40 victoires pour 38 défaites. Ils sont à égalité avec les Pelicans (8e, 40-38), ils ont une victoire de moins par rapport à Golden State (6e, 41-38) et les Clippers (5e, 41-38), et possèdent trois matchs de retard sur les Suns (4e, 43-35). Voici leur calendrier de fin de saison :

@ Jazz (36-42), mardi 4 avril

@ Clippers (41-38), mercredi 5 avril

vs Suns (43-35), vendredi 7 avril

vs Jazz (36-42), dimanche 9 avril

Quatre matchs face à des équipes de l’Ouest, dont un derby qui s’annonce hyper chaud face aux Clippers ce mercredi. Autant dire que tout reste à faire, et que c’est déjà le moment de sortir les calculettes.

Meilleur scénario possible : 4 victoires – 0 défaite et la 5e place à l’Ouest

En grande forme actuellement, il existe un scénario dans lequel les Lakers remportent l’intégralité de leurs quatre derniers matchs. Cela porterait leur bilan global à 44 victoires – 38 défaites, synonyme de cinquième place au classement de l’Ouest, sans même avoir besoin de l’aide de résultats annexes. En effet, la bande de LeBron dépasserait les Clippers au bilan, et terminerait devant les Warriors étant donné que Los Angeles possède le tie-breaker sur le champion en titre (bilan de 3-1 vs Golden State). Mathématiquement, il existe même un monde où les Lakers finissent quatrièmes devant Phoenix, mais pour cela il faut que les Suns perdent l’ensemble de leurs quatre derniers matchs, ce qui n’arrivera pas.

Pire scénario possible : 0 victoire – 4 défaites et pas de play-in tournament

Ce scénario non plus n’arrivera pas vu la grosse dynamique actuelle des Lakers, mais sachez que Los Angeles n’a pas encore officiellement validé son ticket pour le play-in tournament. Théoriquement, si L.A. perd l’intégralité de ses quatre derniers matchs et que les Mavericks – en chute libre – remportent miraculeusement leurs trois prochains, c’est Dallas qui terminera devant l’équipe de la Cité des Anges grâce à l’avantage du tie-breaker. Mais sachant que les Mavs ont visiblement prévu de se focaliser sur la Draft, y’a pas vraiment de risque pour LeBron et ses potes. Sur le plan purement mathématique, le Jazz peut également rattraper Los Angeles, Utah possédant le tie-breaker en cas d’égalité à 40-42. Mais là encore, dans la vraie vie, c’est improbable. Par contre, les Lakers doivent quand même faire attention à finir proprement pour ne pas se retrouver à la neuvième ou dixième place de l’Ouest, synonyme de deux matchs à gagner pour espérer intégrer les Playoffs.

Scénario le plus probable : 2 victoires – 2 défaites / 3 victoires – 1 défaite

Revenons à des scénarios plus probables. On voit bien les Lakers – qui doivent rencontrer le Jazz à deux reprises cette semaine – terminer avec minimum deux victoires supplémentaires au compteur, et donc un bilan global positif de 42-40 ou 43-39.

Avec un bilan de 42-40 (selon le site Playoffs Status) :

6% de chances de finir cinquièmes ;

29% de chances de finir sixièmes ;

44% de chances de rester septièmes ;

19% de chances de finir huitièmes ;

1% de chances de finir neuvièmes.

Avec un bilan de 43-39 :

53% de chances de finir cinquièmes ;

37% de chances de finir sixièmes ;

9% de chances de rester septièmes ;

1% de chances de finir huitièmes ;

0% de chances de finir neuvièmes.

Les tie-breakers des Lakers :

vs Utah, défavorable pour l’instant (0-2)

vs Dallas, défavorable (1-2)

vs Oklahoma City, favorable (2-1)

vs Minnesota, défavorable (1-2)

vs New Orleans, favorable (3-1)

vs Golden State, favorable (3-1)

vs Clippers, défavorable (0-3)

Alors, vous les voyez où ces Lakers ? En play-in ? Directement en Playoffs ? Carrément cinquièmes de l’Ouest ? Réponse dimanche soir !

Source texte : Playoffs Status