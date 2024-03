La March Madness – célèbre tournoi universitaire de fin de saison – commence dès demain. Et cette année encore, on aura quelques Français en piste. De Mohamed Diarra à Kymany Houinsou en passant par Alex Doyle, Jazz Gardner et Kalifa Sakho, présentation de ceux qui représenteront le drapeau bleu-blanc-rouge lors des prochains jours.

Mohamed Diarra (NC State)

Le profil : ailier-fort de 2m08 et 97 kilos, 23 ans

Stats 2023-24 : 6,0 points, 7,4 rebonds, 1,0 contre à 47,2% au tir, 35 matchs joués dont 17 en tant que titulaire, 20,7 minutes en moyenne

Le programme : match dans la nuit du jeudi 21 mars au vendredi 22 mars, 2h40 heure française, contre Texas Tech (#6)

Son équipe : NC State, bilan de 22-14 sur la saison, vainqueur de l’Atlantic Coast Conference, classé #11 de la South Region

La belle ascension de Mohamed Diarra se poursuit. Le natif de Montreuil, passé d’abord par la petite université de Garden City (Community College) avant de réaliser une saison du côté du Missouri l’an passé, a franchi un vrai cap cette année à l’université de NC State. Son rôle a grandi, ses perfs s’en sont ressenties, et il a surtout été l’un des acteurs majeurs du titre de l’ACC remporté contre la célèbre université de North Carolina. La preuve, Diarra a été sélectionné dans la deuxième meilleure équipe du tournoi grâce à son énorme apport au rebond et en défense. Momo veut désormais confirmer sur la plus belle des scènes : la March Madness !

🇫🇷 Mohamed Diarra played a huge role for NC State in their historic ACC Tournament run and is turning the potential he showed back in JUCO into reality

His impact on the glass and on defense was unmatched against Cuse, Duke, UVA and UNC (10.5 points, 14.0 rebounds, 4.3 stocks) pic.twitter.com/A3A2JOBfAg

— CBB Europe (@CBB_Europe) March 17, 2024

Kymany Houinsou (Washington State)

Le profil : arrière de 2m et 93 kilos, 20 ans

Stats 2023-24 : 4,4 points, 3,4 rebonds, 2,2 passes à 44% au tir, 33 matchs joués dont 10 en tant que titulaire, 20,4 minutes en moyenne

Le programme : match dans la nuit du jeudi 21 mars au vendredi 22 mars, 3h05 heure française, contre Drake (#10)

Son équipe : Washington State, bilan de 24-9 sur la saison, défaite en demi-finale du tournoi de la Pac-12 Conference, classé #7 de la East Region

Né à Mulhouse, passé notamment par la Tony Parker Academy et l’ASVEL, Kymany Houinsou s’était illustré avec l’Équipe de France U18 lors de l’Euro 2022 (aux côtés de Bilal Coulibaly, Zacharie Perrin, Sidy Cissoko et Rayan Rupert). Ses points forts ? Polyvalence, défense, envergure… Désormais, Kymany essaye de s’imposer sur le backcourt de Washington State, lui qui est actuellement dans sa deuxième saison universitaire. Son temps de jeu a pas mal varié au cours de la campagne 2023-24, mais Houinsou a réussi à se montrer en sortie de banc lors du tournoi de la Pac-12 Conference (11 points – 4 rebonds – 4 passes contre Stanford, 8 points – 5 rebonds – 3 passes contre Colorado).

Alex Doyle (Stetson)

Le profil : ailier de 2m02, 20 ans

Stats 2023-24 : 1,3 point, 1,4 rebond, 0,5 passe à 25% au tir, 26 matchs joués (0 en tant que titulaire), 9,9 minutes en moyenne

Le programme : match le vendredi 22 mars, 19h45 heure française, contre UConn (#1)

Son équipe : Stetson, bilan de 22-12 sur la saison, vainqueur de l’Atlantic Sun Conference, classé #16 de la East Region

Originaire d’Angers et passé par la réputée DME Academy (Floride) avant d’aller à l’université, Alex Doyle arrive au bout de sa saison freshman à Stetson. Une saison où il a peu joué mais où il a beaucoup appris, tout en remplissant l’objectif de gagner la A-Sun Conference avec son équipe. La prochaine étape ? Le premier tour de la March Madness (grande première dans l’histoire de l’université de Stetson) avec une rencontre face… au champion en titre : UConn. Pas sûr que le jeune Alex ne foule le terrain vu l’énorme montagne à gravir, mais le Frenchie pourra au moins goûter à l’atmosphère toujours très spéciale de la March Madness.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stetson Men’s Basketball (@stetsonmbb)

Jazz Gardner (Nevada)

Le profil : pivot de 2m10 et 102 kilos, 20 ans

Stats 2023-24 : 2,5 points, 2,0 rebonds, 0,2 contre à 44,9% au tir, 20 matchs joués (0 en tant que titulaire), 6,5 minutes en moyenne

Le programme : match le jeudi 21 mars, 21h30 heure française, contre Dayton (#7)

Son équipe : Nevada, bilan de 26-7 sur la saison, défaite en quart de finale du tournoi de la Mountain West Conference, classé #10 de la West Region

Son nom vous dit peut-être quelque chose puisque Jazz Gardner est le fils de Jelani Gardner, passé par les parquets français au cours des années 2000 (Roche-St Etienne, Reims, Brest, Châlons-en-Champagne, Nantes, Épinal, Blois). Né à Pasadena, Jazz a fait tout son cursus en Californie et a notamment été élu MVP du 2023 Iverson Classic (26 points, 22 rebonds, 5 contres), avant de s’engager avec l’université du Nevada. Il a aussi porté les couleurs de l’Équipe de France dans la catégorie des U18 en 2021. L’intérieur franco-américain reste sur une première saison NCAA discrète avec peu de temps de jeu, mais le Wolf Pack croit en son potentiel !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jazz Gardner (@bigjgar32)

Kalifa Sakho (Utah State)

Le profil : ailier-fort de 2m04 et 99 kilos, 23 ans

Stats 2023-24 : 2,6 points, 1,7 rebond, 0,5 contre à 64,6% au tir, 31 matchs joués (0 en tant que titulaire), 10 minutes en moyenne

Le programme : match dans la nuit du vendredi 22 mars au samedi 23 mars, 2h55 heure française, contre TCU (#9)

Son équipe : Utah State, bilan de 27-6 sur la saison, défaite en demi-finale du tournoi de la Mountain West Conference, classé #8 de la Midwest Region

Natif de Rouen et passé par le centre de formation de Limoges, Kalifa Sakho s’est envolé pour les États-Unis en 2021, rejoignant pour deux saisons le Community College de South Plains au Texas. Depuis la saison 2023-24, il évolue à Utah State, une université bien plus réputée qui reste sur une belle campagne avec 27 victoires en 33 matchs. Néanmoins, pas facile de gagner des minutes au sein de la rotation des Aggies. Sakho possède un temps de jeu limité sur le frontcourt et tente d’apporter sa contribution tant bien que mal. Alors qu’il est en plein ramadan, Kalifa Sakho jouera ce vendredi contre l’université texane de TCU.

.@EvanWashburn has the latest on @USUBasketball's Kalifa Sakho, who is currently observing Ramadan and fasting from sunrise to sundown. pic.twitter.com/DldW7x9b5A

— CBS Sports College Basketball 🏀 (@CBSSportsCBB) March 16, 2024

À lire également :