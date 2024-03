Nous sommes le 18 mars 2024 et qui dit mois de mars dit forcément March Madness. Le tournoi final universitaire, celui qui rend fous les Américains chaque année, va démarrer demain pour nous offrir surprises, exploits et scénarios incroyables pendant trois semaines.

It’s that time of the year again !

Hier soir, lors du Selection Sunday, le fameux bracket de la March Madness a été dévoilé. 68 équipes sont en course dans le tableau masculin comme dans le tableau féminin, et l’heure est donc venue de se mouiller. Au moment où vous lisez ces lignes, des millions de bracket sont remplis de l’autre côté de l’Atlantique avec l’infime espoir de réaliser LE bracket parfait. Si vous voulez vous prêter au jeu et réaliser vos propres pronostics, vous pouvez le faire juste ici, sur ESPN.

Pour ceux qui découvrent tout juste la March Madness, le concept du tournoi est très simple :

68 équipes réparties en 4 grandes régions (des têtes de série #1 à #16) ;

Que des matchs à élimination directe (type Coupe de France) ;

Le tableau final (qualifiés, têtes de série, affiches) a été déterminé par un comité de sélection.

Le bracket de la March Madness 2024

Chez les hommes :

The bracket 🙌 pic.twitter.com/X5pG3A8PlI

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 17, 2024

Chez les femmes :

🚨 WOMEN’S MARCH MADNESS BRACKET JUST DROPPED 🚨

Fill yours out here: https://t.co/RaWnx9a5qF pic.twitter.com/5G3aHjhyUL

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 18, 2024

Le programme de la March Madness 2024

Chez les hommes :

First Four : 19 et 20 mars

Premier tour : 21 et 22 mars

Second tour : 23 et 24 mars

Sweet 16 : 28 et 29 mars

Elite Eight : 30 et 31 mars

Final Four : 6 avril (State Farm Stadium à Glendale, Arizona)

Finale nationale : 8 avril (State Farm Stadium à Glendale, Arizona)

Chez les femmes :

First Four : 20 et 21 mars

Premier tour : 22 et 23 mars

Second tour : 24 et 25 mars

Sweet 16 : 29 et 30 mars

Elite Eight : 31 mars et 1er avril

Final Four : 5 avril (Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland, Ohio)

Finale nationale : 7 avril (Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland, Ohio)

Les têtes de série (#1) de la March Madness 2024

Chez les hommes :

Région Est : UConn (champion en titre)

Région Sud : Houston

Région Midwest : Purdue

Région Ouest : North Carolina

Chez les femmes :

Région 1 Albany : South Carolina

Région 2 Albany : Iowa (l’équipe de Caitlin Clark)

Région 3 Portland : USC

Région 4 Portland : Texas

Comment regarder la March Madness 2024 ?

En France, il est possible de regarder la March Madness sur beIN Sports. 20 matchs du célèbre tournoi universitaire seront diffusés, dont le Final Four et la finale nationale en direct.