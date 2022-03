March Madness – le récap de la journée de jeudi : le Sweet 16 commence fort, Gonzaga et Chet Holmgren passent à la trappe !

Le second tour de la March Madness étant bouclé, on attaque désormais le Sweet 16 ! 4 matchs au planning pour ouvrir le bal avant 4 autres à suivre ce vendredi. Qui continue l’aventure, qui peut déjà préparer ses vacances ? Allez, c’est parti pour le récap.

Les scores

Arkansas (#4) – Gonzaga (#1) : 74-68

Villanova (#2) – Michigan (#11) : 63-55

Duke (#2) – Texas Tech (#3) : 78-73

Arizona (#1) – Houston (#5) : 60-72

La surprise du chef

Incroyable mais vrai, les deux derniers finalistes n’auront donc pas dépassé le Sweet 16 cette année ! Après Baylor au tour précédent, c’est au tour de Gonzaga de prendre la porte. L’équipe de Chet Holmgren avait déjà accompli un miracle pour se sauver contre Memphis, profitant d’un gros coup de chaud de Drew Timme. Pas de bis repetita contre Arkansas malgré une rencontre qui avait bien mieux débuté. Drew Timme a encore sorti une perf’ de patron (25 points, 7 rebonds) mais il était un peu seul face au collectif des Razorbacks, incarné par le trio Notae-Williams-Wade. Un match particulier pour Chet Holmgren, auteur de 11 points, 14 rebonds et 2 contres mais qui a été limité à 23 petites minutes à cause d’une accumulation de fautes. Le prospect peut déjà se préparer pour la prochaine Draft.

La perf’ à retenir

D’un gros prospect à un autre, il est l’heure d’envoyer des louanges à Paolo Banchero. Alors que Chet Holmgren venait de prendre la porte sur ce même parquet du Chase Center, la pépite de Duke n’a pas failli pour mener les siens à la victoire. 22 points, 4 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, quelques gros shoots importants, des highlights et une belle adresse du parking (3/4) qui a dû faire plaisir à un fan du public, un certain Stephen Curry. On notera aussi le très bon match de Jermaine Samuels avec Villanova : 22 points, 7 rebonds, une belle efficacité et une grosse activité défensive pour gêner Hunter Dickinson, l’arme fatale de Michigan limité à 16 points alors qu’il était à 24 points de moyenne sur les deux premiers tours du tournoi.

Le moment sympa

On sait que l’heure de la retraite approche pour Mike Krzyzewski mais il n’est jamais trop tard pour écrire de belles histoires. Avant de, peut-être, finir en beauté sur un dernier titre, Coach K a décroché sa 100ème victoire en March Madness. Les amoureux de Photoshop qui veulent coller la tête de Mike sur la photo de Wilt Chamberlain avec le bout de papier, faites vous plaisir. C’est évidemment historique puisqu’aucun coach n’a jamais atteint ce seuil. Bon courage pour aller lui passer devant.

Les Français

Il y avait du frenchy sur les parquets cette nuit et, malheureusement, il n’y en aura plus pour le Elite Eight… Moussa Diabate (7 points, 6 rebonds et 2 contres) et les Wolverines n’ont pas passé l’obstacle Villanova, le tandem Clarence Nadolny – Daniel Batcho a à peine vu le parquet lors de la défaite de Texas Tech contre Duke. Même constat pour Adama Bal, qui a regardé depuis le banc ses camarades d’Arizona se faire surprendre par une belle équipe de Houston.

Les perfs des principaux prospects

Chet Holmgren (Gonzaga) : 11 points (5/9 au tir, 1/3 de loin), 14 rebonds et 2 contres face à Arkansas.

: 11 points (5/9 au tir, 1/3 de loin), 14 rebonds et 2 contres face à Arkansas. Paolo Banchero (Duke) : 22 points (7/12 au tir, 3/4 de loin), 4 rebonds, 4 passes et 2 interceptions face à Texas Tech.

: 22 points (7/12 au tir, 3/4 de loin), 4 rebonds, 4 passes et 2 interceptions face à Texas Tech. Bennedict Mathurin (Arizona) : 15 points (4/14 au tir, 2/7 de loin), 4 rebonds et 3 passes face à Houston.

: 15 points (4/14 au tir, 2/7 de loin), 4 rebonds et 3 passes face à Houston. AJ Griffin (Duke) : 11 points (3/9 au tir, 3/7 de loin), 7 rebonds face à Texas Tech.

Les highlights

Kyler Edwards hits his FOURTH three-pointer of the second half! 🎯😱 @UHCougarMBK #MarchMadness pic.twitter.com/zQ73B3QlJw — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 25, 2022

Christian Koloko throws down the alley-oop to bring @ArizonaMBB to within three! 👀 #MarchMadness pic.twitter.com/IZkPnc70GP — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 25, 2022

Paolo lob up to Williams 😈@DukeMBB starting the second half strong #MarchMadness pic.twitter.com/Saswy5OguN — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 25, 2022

TERRENCE SHANNON THREW IT DOWN 💥#MarchMadness pic.twitter.com/IqOZT9rncw — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 25, 2022

Le programme de vendredi

0h : Purdue (#3) – Saint Peter’s (#15)

0h30 : Kansas (#1) – Providence (#4)

2h40 : UCLA (#4) – North Carolina (#8)

3h : Miami (#10) – Iowa State (#11)

Le Sweet 16 s’est ouvert en beauté et deux nouveaux upsets sont venus s’ajouter à la liste déjà longue. La March Madness continue ce vendredi avec un joli programme où on retrouve notamment Kansas, UCLA ou encore le petit poucet Saint Peter’s.