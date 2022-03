Vanessa Bryant vient d’annoncer sur Instagram qu’un nouveau partenariat entre le clan Kobe et Nike venait d’être signé. Il y a un an, à l’expiration du précédent contrat, les deux parties n’avaient pas trouvé de terrains d’entente suite à des tensions diverses.

En voilà une bonne nouvelle ! Depuis le décès de Kobe Bryant en janvier 2020, c’est sa femme Vanessa Bryant qui gère le business familial et notamment le deal avec Nike concernant les produits de la gamme ‘Black Mamba’. Il y a presqu’un an, le contrat de l’ancienne superstar de la NBA le liant au Swoosh arrivait à expiration et le temps était venu pour les deux camps de se réunir pour conclure un nouveau deal. Malheureusement, aucun accord ne fut trouvé et selon ESPN, Madame Bryant se sentait notamment frustrée par le fait que Nike limite la distribution des produits de Kobe depuis sa retraite en 2016. Hier soir, à travers un post sur son compte Instagram, Vanessa Bryant a confirmé qu’un nouveau partenariat avec Nike avait été conclu.

« Nous sommes ravis d’annoncer que notre partenariat avec Nike va se poursuivre ! Je suis tellement fière que les chaussures de mon mari soient toujours les plus portées par les joueurs sur les parquets NBA et que la demande reste si élevée chez ses fans du monde entier. Grâce à ce nouveau partenariat, les fans pourront bientôt avoir accès aux produits Nike de Kobe et Gigi pour les années à venir et Nike fera don de 100 % des recettes nettes annuelles pour les chaussures de Gianna à notre Fondation sportive Mamba et Mambacita (M&MSF). Je suis également car Nike et moi-même allons travailler ensemble à la création d’un centre de basket-ball pour jeunes en Californie du Sud, qui partagera la Mamba Mentality avec les jeunes athlètes pour les générations à venir. Je sais que c’est un moment inspirant pour les fans du monde entier de mon mari et de ma fille, et je suis très reconnaissante envers chacun d’entre vous ! Avec gratitude pour tous les fans du monde entier qui soutiennent l’héritage de Kobe et de Gigi, Vanessa Bryant »

Le point de rupture entre Vanessa et Nike avait été franchi lorsque la femme de Kobe avait découvert que des prototypes de la Kobe 6 ‘Mambacita’ se trouvaient entre les mains d’inconnus, alors que ni elle, ni ses filles n’en avaient reçu. La particularité de ce nouveau deal, c’est que le chiffre d’affaires issu de la vente des chaussures liées à Gianna Bryant (certainement les fameuses Kobe 6 ‘Mambacita’) va être entièrement reversé à la fondation Mamba & Mambacita. Dédiée à accompagner, à travers le sport, les jeunes des milieux défavorisés, la fondation avait été créée en 2018 par Kobe Bryant lui-même.

En NBA, et dans le monde entier, les signatures shoes de Kobe Bryant font partie des modèles les plus portés. Si vous ne jouez pas au basket, vous ne savez donc pas qu’il y a deux équipes : la Team chaussures montantes et la Team chaussures basses. Si d’un côté c’est Jordan qui domine le monde des chaussures montantes, de l’autre, ce sont les ‘Kobe’ qui sont les plus portées chez les joueurs adeptes de la sneaker basse. Les coquins, même dans le monde des sneakers ils ne peuvent pas s’empêcher d’être rivaux. Actuellement, les joueurs comme Devin Booker ou Ja Morant font partie de la Team Kobe et ils se sont d’ailleurs exprimés sur les réseaux sociaux suite à l’annonce faite par Vaness.

Today is a great day ♾ pic.twitter.com/lxnQCxGzJ1 — Book (@DevinBook) March 24, 2022

Il y a un an, avec le désaccord entre le clan Bryant et la marque au Swoosh, on avait peur de ne plus pouvoir porter de ‘Kobe’ dans le futur. Heureusement, les deux parties se sont entendues et vont pouvoir nous gâter avec de nouveaux modèles et coloris tous plus réussis les uns que les autres. Allez, on vous laisse, ça nous a donné envie d’enfiler des sneakers ces histoires.