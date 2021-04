Vanessa Bryant ne renouvelle pas le contrat avec Nike : gardez précieusement vos Kobe, elles vont devenir collector

Triste nouvelle pour les sneakerheads qui passent leur temps à s’échanger leurs bons plans pour mettre la main sur les plus belles pièces d’hier et d’aujourd’hui, le contrat entre Nike et Kobe n’a pas été prolongé par Vanessa Bryant et le fonds chargé de l’héritage du joueur. La marque à la virgule est donc contrainte de stopper la commercialisation des chaussures du Black Mamba, au plus grand désarroi de tous ceux qui avaient l’habitude de jouer avec.

L’impact des Kobe dépasse le cadre du basket. Entre sa signature chez Nike en 2003 et aujourd’hui, tous les ballers de la planète ont déjà bavé devant une paire du Mamba. Coupe basse, design parfois écaillé avec toujours ce fameux logo sur la languette, la plupart des modèles sont devenus cultes. Lors de la bulle à Orlando l’été dernier, 102 joueurs portaient des Kobe, preuve de la popularité de la star disparue et de ses chaussures. Parmi eux, les All-Stars Devin Booker et DeMar DeRozan ne jurent que par cette collection, en hommage à leur idole de jeunesse. Des Nike Air Zoom Huarache 2K4 aux Nike Kobe 11, chacun modèle préféré et toujours le même réflexe en les voyant sur les parquets de la NBA ou en Départementale : un petit clin d’oeil à leur propriétaire et des milliers d’images qui nous reviennent immédiatement en tête. Plus que des chaussures, les Kobe appartiennent à l’histoire et la disparition tragique de la légende des Lakers en janvier 2020 n’a fait qu’accentuer ce sentiment. Malheureusement pour les fans, il n’y aura plus d’autres modèles en rayon, du moins pas chez la marque à la virgule qui va cesser la commercialisation de la collection issue de ce partenariat. En tant que décisionnaire de la maque Kobe Bryant, sa femme Vanessa a décidé de ne pas renouveler le contrat avec Nike qui arrivait à expiration le 13 avril 2021 selon Nick DePaula d’ESPN. La veuve s’est exprimé sur le sujet :

« Kobe et Nike ont élaboré certaines des plus belles chaussures de basketball jamais crées. Elles étaient portées et adorées par les fans et les athlètes, tous sports confondus, aux quatre coin du monde. Les joueurs NBA semblent d’ailleurs porter plus de produits de mon mari que toute autre signature shoes. […] Je souhaite pouvoir permettre aux fans de Kobe de toujours pouvoir obtenir et porter ces produits. Je vais continuer à me battre pour cela. Les produits Kobe se vendent en quelques secondes. Cela veut tout dire. J’espérais forger un partenariat sur la durée avec Nike qui puisse refléter l’héritage de mon mari. Nous ferons toujours tout ce qui est possible pour honorer l’héritage de Kobe et de Gigi. Cela ne changera jamais. »

Selon les sources de l’insider, la proposition de prolongation de Nike n’était pas à la hauteur d’un deal à vie similaire à ceux qui ont offerts à Michael Jordan et LeBron James par la firme de l’Oregon. Vanessa Bryant, qui détient les droits du logo Mamba et de la signature de Kobe, pourrait entrer en négociations avec d’autres marques pour trouver un nouveau partenariat qui permettrait aux fans de Vino de continuer à porter des produits à son effigie chez un autre équipementier. A noter que le logo Sheath présent sur la languette des chaussures est codétenu par la famille Bryant et Nike et que toutes les futures chaussures de la collection prévues ont été annulées. Idem pour les nombreux messages publicitaires inspirants régulièrement publiés par la marque pour honorer la Mamba mentality. Dans un communiqué, Nike a réaffirmé son respect et son amour pour ce joueur incroyable.

« Kobe Bryant était une partie importante de notre profonde connexion avec les consommateurs. Il nous poussait et rendait tout le monde meilleur autour de lui. Même si notre relation contractuelle est terminée, il reste un membre profondément aimé de la famille Nike. »

Une partie de nos souvenirs disparaissent avec la fin de cette collaboration entre Nike et le groupe Kobe Bryant. En espérant qu’une nouvelle collection voit vite le jour chez le Swoosh ou ailleurs. On vous conseille quand même de prendre soin de vos Kobe, ce sont désormais des pièces collector à choyer encore plus qu’avant.

Source texte : ESPN