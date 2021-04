Kawhi Leonard absent au moins jusqu’à la semaine prochaine : l’occasion d’un passage au stand pour repartir plein gaz derrière ?

Pas de répit pour les mécanos de l’infirmerie des Clippers. Alors que Pat Beverley et Serge Ibaka y ont pris leurs quartiers, Kawhi Leonard va la retrouver après avoir déjà manqué quatre matchs la semaine passée. Les Clips ont annoncé que le double MVP des Finales était touché au pied droit et qu’il serait éloigné des parquets au moins une semaine. Une roue droite de la Formule 1 est crevée ? Pas de panique, un passage au stand et elle pourra repartir de plus belle juste avant le début des Playoffs.

Une victoire à l’arraché cette nuit face aux Blazers (112-113) pour les Clippers, mais où était donc passé Kawhi Leonard ? Un bobo au pied droit a tout simplement refait surface pour l’ailier de 29 ans, qui n’a pointé le bout de son nez sur les parquets qu’une seule fois sur les dix derniers jours. Après avoir été out quatre soirs de suite entre le 11 et le 16 avril, le numéro 2 était réapparu lors de la victoire écrasante des siens face aux Wolves dimanche, avec à la clé une jolie petite feuille de stats à 15 points, 11 rebonds et 8 passes en 22 minutes. L’homme qui semble déterminé à continuer l’aventure avec les Clips la saison prochaine repart donc soigner sérieusement ce pied endolori qui l’avait temporairement écarté de la pratique du panier-ballon.

« Il veut jouer mais pour le moment, ce n’est pas la meilleure chose à faire avec lui. Ça fait déjà un moment qu’il fait avec cette douleur. Il faut se montrer intelligent. Il faut savoir protéger les joueurs d’eux-mêmes, et c’est ce qu’on fait en ce moment. » — Le coach Tyronn Lue à ESPN

Certes, l’absence de Kawhi (qui a disputé 46 des 60 matchs de son équipe cette saison) s’ajoute à celle de deux autres starters, à savoir Pat Beverley et Serge Ibaka. Le bulldog de L.A. était déjà absent entre mi-mars et début avril pour une blessure au genou et vient cette fois-ci de se faire opérer d’une fracture à la main gauche, pendant que l’ailier-fort espagnol est de son côté embêté par des problèmes de dos récurrents. Mais la nouvelle blessure d’une de ses deux superstars n’est pas la mer à boire pour la franchise de Los Angeles, troisième de la Conférence Ouest avec 41 succès pour 19 revers, surtout quand on jette un œil au calendrier. Outre un game à Phoenix et la réception de Denver dans une dizaine de jours, l’accueil cette nuit de Memphis et les voyages à Houston (23 avril) et New Orleans (26 avril) devraient pouvoir permettre aux Voiliers d’engranger plusieurs victoires réconfortantes dans leur quête du podium à l’Ouest. Tout en sachant que les hommes de Tyronn Lue n’ont connu que peu de vagues depuis quatre semaines, avec 15 victoires en 18 rencontres. The Klaw reste personnellement sur d’excellentes bases en 2020-21 avec des moyennes de 25,7 points, 6,7 rebonds et 5,1 assists. Et le temps du repos est fait pour se ressourcer et être plus à même d’envoyer du pâté dans ce moment fatidique de la saison que sont les Playoffs, qui débutent tout pile dans un mois.

Kawhi à l’infirmerie, les Clippers doivent se dire que ça fait beaucoup là non ? Mais il vaut évidemment mieux que le bobo soit réglé maintenant plutôt qu’il intervienne dans un Game 5 de demi-finales de Conférence. Ou encore pire, que le double champion NBA force dessus et qu’il se retrouve totalement out pendant un moment. Allez Kawhi, soigne-toi, repose-toi et profites-en pour faire les niveaux du bolide.

Source texte : ESPN