Kawhi Leonard sort de sa grotte et il est en pleine forme : quatre mois de load management, c’est plus qu’il n’en faut

Arrivé en retard à Orlando pour régler des problèmes personnels, Kawhi Leonard est dans son élément après quatre mois de load management confinement. Le double MVP des Finales s’est bien reposé pendant la pause et semble prêt pour le push des Playoffs.

Suggestion pour Adam Silver ; à quand la création d’un trophée pour récompenser la meilleure équipe en matière de load management ? Pour la saison 2019-20, on connaît d’ores et déjà le lauréat. Grosse bise à Doc Rivers, qui a respecté le plan d’Uncle Dennis à la lettre pour ne pas trop abîmer son diamant. En Floride, le coach des Clippers devra encore une fois jouer la carte de la prudence avec sa vedette. Absent du voyage collectif avec ses partenaires et le staff pour des raisons familiales, Kawhi Leonard a rejoint ses coéquipiers ce week-end et a disputé son premier entraînement collectif ce lundi après avoir respecté sa mise en quarantaine, seul dans sa chambre. L’occasion de revoir l’ancien de Toronto après un trimestre de silence pour répondre à quelques questions sur son état de santé. En délicatesse avec son genou depuis le début de la saison et interdit de back-to-backs, le MVP du dernier All-Star Game assure à ESPN qu’il est en bonne forme.

« Ça fait vraiment quatre mois ? Je veux dire, je me sens bien. J’ai pu m’entraîner, me renforcer musculairement et me préparer pour ce moment. Ça va être mon premier entraînement aujourd’hui, donc je suis impatient. »

Tranquillement qualifié pour les Playoffs, la deuxième place de la Conférence Ouest n’est pas encore assurée. Alors il n’est pas question de prolonger les vacances davantage et il va falloir être chaud dès la rentrée des classes. De son côté, le Doc va devoir faire des choix. Reposer The Klaw en prévision des Playoffs ? Faire grimper ses minutes au fil des matchs ? Questionné à ce sujet, le coach des Clippers n’est pas encore sûr du sort qu’il réserve au MVP des strip clubs.

« Je ne sais pas encore. Mais il n’aura pas de limites. Kawhi est en bonne santé. Cela ne signifie toujours pas que nous ne voulons pas le restreindre un peu durant les huit premiers matchs de saison régulière pour mieux le préparer pour les Playoffs. Nous voulons être intelligents à ce sujet. »

La pause a été bénéfique pour Kawhi Leonard. L’ancien poto de Drake a bossé chez lui mais il s’est aussi bien reposé pour atteindre son pic de forme au moment le plus important de la saison. Encore plus que l’année dernière où il avait manqué 22 matchs de régulière avant de réaliser une postseason historique pour offrir aux Raptors le premier titre de leur histoire. Cette fois, il essayera de mettre PG13, Patoche Barbelés et Jojo Noah sur ses épaules pour les mener jusqu’au Graal ultime.

Pas de strip clubs dans la bulle floridienne, Kawhi va pouvoir être focus à 100% sur le basket. En espérant pour les Clippers qu’on retrouve le Leonard de l’an dernier, et pas Herbert Léonard.

Source texte : ESPN