Kawhi Leonard déterminé à poursuivre l’aventure avec les Clippers : attention à ne pas choke en Playoffs, il risquerait de changer d’avis

Kawhi Leonard, l’homme que l’on n’entend jamais dans les discussions pour le MVP ou encore pour les transferts, et pourtant. Le bonhomme fait toujours le boulot en toute discrétion, personne ne sait vraiment ce qu’il prévoit, mais les indicateurs semblent pour le moment pencher vers une prolongation du côté des Clippers cet été. Steve Ballmer est actuellement tout fou de joie – comme tous les jours de l’année ceci dit.

Le dossier Kawhi Leonard va être l’un des plus intéressants à suivre cet été. Déjà parce que l’on parle d’une superstar, mais aussi parce que Monsieur aime la discrétion. Rappelez-vous son départ de Toronto vers les Clippers. Le moindre de ses mouvements étaient traqués : l’inscription de ses enfants à l’école, les plans de vol des avions partant de Toronto, le fameux convoi de SUV noirs… On avait atteint une dimension tout simplement folle. Le pire dans tout cela, c’est qu’aucune information n’avait fuité. Pourtant, il semblerait que les voyants soient aux verts pour que les Clips re-signent Kawhi Leonard dès la fin de la saison. Selon The Athletic et ses insiders Sam Amick et John Hollinger, The Klaw devrait rempiler à L.A. et poursuivre sa quête pour tenter de ramener un titre à la maison. Une bien bonne nouvelle pour toute une Clippers Nation qui est encore en train de s’empiler des mélanges dont seul J.R. Smith a le secret depuis la bulle d’Orlando et ce choke 3-1 face à Denver. Le départ de Kawhi aurait été le coup de grâce pour ces fans. Mais attention à ne pas se réjouir trop vite avec notre ami Kawhi. Parce que le petit coquinou aime bien les farces, et il pourrait bien jouer le fun guy sur ce coup.

En effet, vu comment l’aventure des Clippers s’est terminée dans la bulle d’Orlando, ce fiasco tant sportif que médiatique, ne doit pas se répéter. Déjà pour éviter de se faire vanner jusqu’en 2150, mais surtout pour éviter de voir leur meilleur joueur partir voir si l’herbe est plus verte ailleurs – et pas forcément chez le voisin parce qu’on voit mal Kawhi aller chez BronBron. Il ne serait pas étonnant de voir le Klaw vouloir tester le marché, lui qui dispose d’une player option à hauteur de 36 millions de dollars cet été. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le management des Clips fait tout pour garder les services de leur franchise player. Les Clippers ont d’ores-et-déjà sécurisé Paul George en décembre pour 190 millions de dollars sur quatre ans. De quoi s’assurer des services de Playoffs P jusqu’à la saison 2024-25 mais également de prouver au MVP des Finales 2014 et 2019 que le front office des Clippers veut compter sur lui, et sur le long terme. Enfin, prolongation ou pas des cadres, si les résultats sportifs ne suivent pas, on pourrait bien avoir droit à un feuilleton cet été digne de celui de Joséphine Ange Gardien, et se retrouver en un claquement de doigt avec Kawhi dans une autre franchise.

S’il y a bien une chose que l’on a apprise avec Kawhi, c’est de ne pas faire de plans sur la comète. Parce qu’au moindre faux pas des Clippers en Playoffs, tout pourrait être chamboulé. Alors en plus de perdre une nouvelle fois si proche du trophée, il ne faudrait pas perdre le meilleur joueur des Clippers. Nous, on aimerait bien être dans la tête de l’Oncle Dennis afin de connaître les moindres envies de Kawhi Leonard.

Source texte : The Athletic