Maillot Nike Classic Edition de LeBron James aux Lakers : quoi de mieux qu’un bleu royal pour accompagner le King au titre suprême ?

Fini les maillots uniquement en violet, jaune ou blanc des années 2010. Place au renouveau depuis la venue de LeBron James. Les Lakers ont également introduit une série Lore. Une série qui, chaque année, serait représentée par un ancien grand joueur. La première année a été marquée par les fameux « Mamba jerseys » de Kobe Bryant. Place au Maillot Nike Classic Edition de LeBron James, en hommage au regretté Elgin Baylor parti cette année, disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

L’un des premiers à jouer au-dessus du cerceau, la légende des Lakers, Elgin Baylor, a grandement contribué à la culture sportive de Los Angeles dans les années 1960. Connu comme l’ultime showman, il a donné le ton de ce qui allait devenir Showtime. Un bel hommage réalisé à travers cet ensemble bleu royal à la légende Elgin Baylor, qui nous a quitté le 22 mars dernier. Baylor était une des nombreuses légendes qu’ont connu les Lakers. Maillot accroché au plafond du Staples Center et statue devant le stade, c’est pour vous montrer l’impact du Monsieur sur la franchise. Alors, après l’édition du maillot blanc, quoi de mieux que du bleu royal pour le King. On attend bien entendu que les Lakers aillent en Finales – et gagnent – avec le maillot en hommage à Baylor sur le dos. De quoi rendre fier le Monsieur là-haut, lui qu’a connu huit Finales pour autant de défaites. Il pourra compter sur un effectif des Lakers bien entouré autour de LeBron James et Anthony Davis pour aller décrocher un 18è titre NBA. Ce qui serait synonyme de devenir la franchise la plus titrée de l’Histoire devant Boston et ses 17 titres. Autant vous dire que ce serait une bien belle revanche pour l’adversaire historique des Lakers et d’Elgin Baylor en particulier. Si LeBron se sent de mettre plus de 61 pions en Finales avec son nouveau Nike Classic Edition, comme son ainé qui détient le record de points inscrits en Finales NBA, qu’il soit le bienvenu.

City & Classic: 60 Years in the Making Narrated by Elgin Baylor pic.twitter.com/nhFKDjqEZB — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 4, 2020

LA FICHE

Le grand frère : les précédentes éditions en hommage à des légendes des Lakers, comme le Kobe Bryant Black Mamba.

les précédentes éditions en hommage à des légendes des Lakers, comme le Kobe Bryant Black Mamba. On l’imagine déjà sur lui : Anthony Davis quand il nous remettra un buzzer beater en Playoffs.

Anthony Davis quand il nous remettra un buzzer beater en Playoffs. L’occasion parfaite pour le porter : quand vous le souhaitez. Il n’y a pas de raison particulière pour rendre hommage à une légende.

quand vous le souhaitez. Il n’y a pas de raison particulière pour rendre hommage à une légende. On aime : le bleu royal qui fit parfaitement avec le King.

le bleu royal qui fit parfaitement avec le King. On n’aime moins : le logo Wish, mais ça, on n’y peut rien.

Vous pouvez retrouver le maillot Nike Classic Edition de LeBron James en hommage à Elgin Baylor sur le site de Basket4Ballers pour 99,90€. De quoi rajouter un très beau maillot collector à votre collection.

Source texte : Basket4Ballers