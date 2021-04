Jaren Jackson Jr. sur le point de faire son retour : les Grizzlies vont récupérer leur pépite, ça promet pour la fin de saison

Victime d’une déchirure du ménisque dans la bulle de Mickey l’été dernier, Jaren Jackson Jr. a regardé ses copains de Memphis se débrouiller sans lui pendant toute la saison. Mais alors qu’on est à un mois de la fin de la régulière, JJJ semble sur le point de faire son grand retour. Yes !

Il y a trois semaines, Jaren Jackson Jr. s’était exprimé devant les journalistes de Memphis pour la première fois de la saison. Bien évidemment, les différentes questions concernaient avant tout la rééducation de JJJ et son retour sur les parquets, qui continue de se faire attendre jusqu’à provoquer quelques doutes chez les fans. Jusqu’à quand ? Visiblement, on devrait revoir très bientôt le jeune intérieur des Grizzlies si l’on en croit l’injury report de l’équipe pour le match de ce mercredi face aux Clippers. Jaren Jackson Jr. est en effet questionnable (« incertain » donc) pour cette rencontre, ce qui représente une progression. Car pour la première fois de la saison, JJJ a une vraie chance de jouer, lui qui était encore considéré comme doubtful (= participation peu probable) il y a deux jours. Selon Peter Edmiston de The Athletic, sa participation face à Los Angeles est même actée, on espère qu’il dit vrai. En tout cas, Jackson Jr. est clairement sur la bonne voie. Les Grizzlies sont actuellement en plein road-trip à l’Ouest avec un déplacement à venir chez les Clippers, puis deux chez les Blazers et enfin un dernier match à Denver lundi prochain. Un joli programme qui va vite remettre JJJ dans le bain, en espérant évidemment qu’il retrouve le rythme en cette fin de saison régulière après de longs mois de rééducation post-opération.

Le retour imminent de Jaren Jackson Jr. pourrait donner un coup de boost aux Grizzlies sur ces dernières semaines de régulière. Sans lui, Ja Morant et ses copains ont réussi à rester compétitifs à l’Ouest avec un bilan positif de 29 victoires pour 27 défaites. On ne s’attendait pas forcément à voir Memphis dans la course aux Playoffs cette année malgré les promesses montrées la saison dernière, et l’absence de JJJ était l’une des raisons à ça. Mais avec Morant à la mène, la présence de Jonas Valanciunas à l’intérieur, la progression de plusieurs éléments (Grayson Allen, Kyle Anderson…) et une belle profondeur d’effectif renforcée notamment par l’arrivée de rookies solides (Desmond Bane, Xavier Tillman), les Grizzlies sont une nouvelle fois dans la course et ils sont bien partis pour participer au play-in tournament pour la deuxième année consécutive, eux qui sont aujourd’hui huitièmes à l’Ouest. Avec Jaren Jackson Jr., Memphis va récupérer une pépite qui tournait à 17,4 points, 4,6 rebonds et 1,6 contre de moyenne la saison dernière, avec un pourcentage de réussite à 3-points de plus de 39%. Pour une équipe qui est seulement 23e de la NBA au nombre de tirs primés plantés par match (11,2), ça peut faire du bien.

Avec Ja Morant, Jaren Jackson Jr. représente le présent et l’avenir des Grizzlies. La franchise de Memphis n’a voulu prendre aucun risque avec son intérieur de 21 piges, mais ce dernier semble quasiment prêt à rechausser les sneakers pour participer à cette fin de saison. Une belle nouvelle !

