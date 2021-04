NBA Top 10 du jour : Jeff Green continuera de lâcher des posters jusqu’à 40 berges, et cette nuit c’est Jaxson Aïe qui a ramassé

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : si vous prêtez une oreille attentive, vous entendrez Rajon Rondo chuchoter « hop » au moment de sa passe.

#4 : le plus important ici n’est pas de savoir lequel des deux jumeaux Martin a dansé avec Immanuel Quickley mais bien de déclarer que Quickley est un fameux danseur.

#3 : Anthony Edwards est à la fois un aussi bon danseur que Quickley, sauf que lui est capable de finir ça en puissance.

#2 : mais, mais, mais… mais c’est le retour de la connexion Trae Young / John Collins !

#1 : Jeff Green continuera de lâcher des posters jusqu’à 40 berges, et cette nuit c’est Jaxson Aïe qui a ramassé

Pour les images c'est juste en dessous, y'a plus qu'à cliquer.

La vidéo, juste ICI