10 choses à observer sur la fin de saison NBA 2020-21 : Conférence Est ! Apéro TrashTalk

Plus qu’une vingtaine de jours avant la fin de la saison régulière, occasion parfaite pour faire le point sur les quelques focus essentiels à faire jusqu’aux Playoffs. 53 minutes à papoter de la Conférence Est avant un gros mercredi soir, idéal pour se mettre à la page dans la bonne humeur.

Qu’on soit clair, voici une vidéo qui aurait aisément pu durer quatre heures, tant la Conférence Est regorge de questionnements en tous genres. Quid des Nets et de leur infirmerie bondée ? Les Sixers peuvent-ils tenir sur la durée ? Que penser des Celtics ? De l’apport d’Evan Fournier ? Et les Knicks qui ne veulent pas redescendre de leur nuage… et le retour prochain de LaMelo Ball pour tenter d’arracher le ROY… et Russell Westbrook en mode all-time… et la fin de saison de Killian Hayes… et les Hawks qui assurent… et le Heat qui se cache… et blabla, blabla et blabla. Des dizaines de thèmes à aborder rive droite, au moins autant de questions qui nous taraudent et donc le besoin irrépressible d’en parler avec vous, histoire d’aborder au mieux cette fin de saison bien excitante.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute… et on réagit si on a envie. Allez, let’s go !