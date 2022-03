March Madness – le récap de la journée de samedi : coup de tonnerre, le champion Baylor prend la porte au second tour !

Après deux premières journées bien animées, la March Madness s’est poursuivie hier avec l’ouverture du second tour. 8 matchs au planning pour ouvrir le bal avant 8 autres à suivre ce dimanche. Qui a créé la surprise, qui a tenu son rang, qui s’est vautré ? Allez, c’est parti pour le récap.

Les scores

North Carolina (#8) – Baylor (#1) : 93-86

Kansas (#1) – Creighton (#9) : 79-72

Tennessee (#3) – Michigan (#11) : 68-76

Providence (#4) – Richmond (#12) : 79-51

UCLA (#4) – Saint’s Mary (#5) : 72-56

Murray State (#7) – Saint Peter’s (#15) : 60-70

Arkansas (#4) – New Mexico State (#12) : 53-48

Gonzaga (#1) – Memphis (#9) : 82-78

La surprise du chef

Le champion est tombé et il n’aura fallu que deux tours pour qu’il rende les armes ! Après une campagne 2020-21 brillante à l’issue de laquelle ils avaient donné la leçon à Gonzaga, pourtant invaincu jusque-là, Baylor avait remporté le titre NCAA. Un an plus tard, ils s’arrêtent dès le second tour, la faute à une bien belle équipe de North Carolina. Après une outrageuse domination en première mi-temps, les Tar Heels ont perdu pied avec l’expulsion de leur serial scoreur Brady Manek (26 points). Baylor en profite pour remonter 25 points de retard, le plus gros comeback de l’histoire de la NCAA ! Alors que les deux équipes filent en prolongation, on se dit que le momentum a tourné mais NC s’accroche et prend le meilleur en prolongation grâce notamment à un gros and one de R.J. Davis (30 points) à une minute du terme. On tient le gros coup du jour !

On va quand même mentionner aussi la belle histoire de Saint Peter’s qui, après avoir éliminé Kentucky au premier tour, nous offre un nouvel upset en allant battre Murray State, l’ancienne fac d’un certain Ja Morant. L’université, qui fait office de petit poucet, s’invite donc au Sweet 16. C’est seulement la troisième fois dans l’histoire de la March Madness qu’une équipe tête de série numéro 15 passe le second tour !

La perf’ à retenir

Impossible de ne pas souligner la performance majuscule de Drew Timme (25 points, 14 rebonds, 4 passes, 10/16 au shoot) avec Gonzaga. Alors que son équipe avait bien mal débuté son match contre Memphis, l’intérieur au look de bucheron va alors prendre les choses en main. Après avoir harangué ses troupes à la pause, le moustachu va associer les actes à la parole en inscrivant 21 de ses 25 points au retour des vestiaires et les Bulldogs, portés par un Moda Center tout acquis à leur cause, en profitent pour retourner les Tigers. Une victoire particulièrement compliquée à aller chercher mais Gonzaga évite l’upset et s’invite pour le Sweet 16 pour la septième fois consécutive.

Le moment sympa

Plus qu’un moment sympa, on insiste aujourd’hui davantage sur un petit clin d’œil du destin pour rester sur la folie Saint Peter’s. Saviez-vous que c’est la première équipe du New Jersey à atteindre le Sweet 16 depuis 2000 ? À l’époque, Seton Hall avait atteint ce stade avec un certain Shaheen Holloway à la mène. 22 ans plus tard, les Peacocks imitent leurs ainés et ils sont coachés par nul autre que… Shaheen Holloway. Monsieur porte-bonheur ?

Les Français

Seulement deux Français étaient sur les parquets cette nuit et le destin a voulu qu’ils soient adversaires. Moussa Diabate et les Wolverines de Michigan s’offrent la belle opération en sortant la tête de série numéro 3, Tennessee. L’ailier-fort sort une performance plus que solide avec 13 points, 6 rebonds mais aussi 3 contres. Quentin Diboundje n’a lui malheureusement pas vu le parquet mais on devrait retrouver le freshman l’an prochain avec, on l’espère, un peu plus de temps de jeu. Ce dimanche, Adama Bal avec Arizona mais aussi la doublette Daniel Batcho-Clarence Nadolny avec Texas Tech peuvent rejoindre leur compatriote au Sweet 16.

Les perfs des principaux prospects

Chet Holmgren (Gonzaga) : 9 points (4/7 au tir), 9 rebonds et 4 contres contre Memphis.

: 9 points (4/7 au tir), 9 rebonds et 4 contres contre Memphis. Jalen Duren (Memphis) : 7 points (3/11 au tir), 7 rebonds contre Gonzaga.

: 7 points (3/11 au tir), 7 rebonds contre Gonzaga. Kendall Brown (Baylor) : 6 points (2/7 au tir), 5 rebonds, 3 interceptions contre North Carolina.

: 6 points (2/7 au tir), 5 rebonds, 3 interceptions contre North Carolina. Jeremy Sochan (Baylor) : 15 points (4/14 au tir), 11 rebonds, 3 passes contre North Carolina.

: 15 points (4/14 au tir), 11 rebonds, 3 passes contre North Carolina. Kennedy Chandler (Tennessee) : 19 points (9/19 au tir), 9 passes, 4 rebonds, 2 interceptions contre Michigan.

: 19 points (9/19 au tir), 9 passes, 4 rebonds, 2 interceptions contre Michigan. Ochai Agbaji (Kansas) : 15 points (5/14 au tir), 8 rebonds, 2 interceptions, un contre contre Creighton.

Les highlights

Timme to Chet is a TOUGH combo to stop 🔥 @ZagMBB #MarchMadness pic.twitter.com/4qHJS4Git3 — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 20, 2022

DREW TIMME IS NOT GOING DOWN WITHOUT A FIGHT! 🔥 He has ALL of the Zags Second Half points😳@ZagMBB #MarchMadness pic.twitter.com/POKltKCu3U — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 20, 2022

THE BLOCK INTO THE TOUGH AND-1 MURRAY STATE IS GETTING HOT 🔥 @RacersHoops #MarchMadness pic.twitter.com/RfTJSOU6AL — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 20, 2022

EVER SEEN A PEACOCK FLY!? 🦚 KC Ndefo with the WILD chase down block for @PeacocksMBB 🔥 #MarchMadness pic.twitter.com/Kc976Wgnt3 — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 20, 2022

MALCOLM DANDRIDGE WITH THE GROWN MAN SLAM TO GIVE @Memphis_MBB THE LEAD OVER TOP-SEEDED ZAGS 😱#MarchMadness pic.twitter.com/vF2V98Qqrb — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 20, 2022

HERE'S JOHNNY!!! The Aggies are down by two after the HAMMER by McCants 💪@NMStateMBB #MarchMadness pic.twitter.com/7pA55JM2n5 — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 20, 2022

Alex Lomax finds Jalen Duren for the alley-oop! 😱 Tigers tie it up against (1) Gonzaga 👀#MarchMadness pic.twitter.com/yYw99KBQuC — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 20, 2022

Jaylin Williams hammer time 🔨 The Razorbacks tie things up in Buffalo #MarchMadness pic.twitter.com/IecPRHNDEY — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 20, 2022

Le programme de samedi

17h10 : Illinois (#4) – Houston (#5)

19h40 : Villanova (#2) – Ohio State (#7)

22h15 : Duke (#2) – Michigan State (#7)

23h10 : Wisconsin (#3) – Iowa State (#11)

0h10 : Texas Tech (#3) – Notre Dame (#11)

0h45 : Auburn (#2) – Miami (#10)

1h40 : Purdue (#3) – Texas (#6)

2h40 : Arizona (#1) – TCU (#9)

Le second tour de la March Madness a débuté très fort mais pas le temps de souffler car il y a déjà un programme très chargé qui nous attend pour ce dimanche. Rendez-vous à 17h10 pour le début des hostilités.