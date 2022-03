La semaine des Français en NBA : Evan Fournier a une mission, devenir le meilleur sniper du parking des Knicks sur une saison

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Rudy Gobert enchaine, Evan Fournier est proche d’un record de franchise et nos deux loulous Frank Ntilikina et Timothe Luwawu-Cabarrot ont gagné un peu de temps de jeu.

# RUDY GOBERT

La force tranquille. Pas un match sans que la Gobe ne gobe, pas un match sans que le Rude ne soit rude. Cette semaine Rudy a tenu le choc face à Giannis, du moins il a fait ce qu’il pouvait, puis il s’est gavé comme un cochon face aux Bulls et aux Clippers. Le Jazz vise toujours le Top 4 à l’Ouest et tant que le triple-DPOY sera dans le bendo la franchise de Salt Lake City peut voir venir. Jusqu’où l’avenir nous le dira, mais le Français, lui, n’a rien à se reprocher cette saison et reste l’un des grandissimes favoris pour un trophée de DPOY qui serait déjà son quatrième, rendez-vous compte.

Jazz vs Bucks : 18 points à 6/8 au tir et 6/8 aux lancers, 14 rebonds et 1 steal en 32 minutes

Jazz vs Bulls : 14 points à 5/8 au tir et 4/6 aux lancers, 20 rebonds, 2 passes, 1 steal et 4 contres en 33 minutes

Jazz vs Clippers : 19 points à 8/11 au tir et 3/3 aux lancers, 16 rebonds, 2 passes et 2 contres en 27 minutes

# EVAN FOURNIER

Un énorme match dimanche dernier face à Kevin Durant et une défaite qui n’a rien d’infâmant car tout le monde perd contre KD, et donc… 14 paniers primés inscrits en trois matchs. Pourquoi ce chiffre ? Parce qu’il ne manque plus que 15 tirs du parking à Evan pour aller chercher les 217 tirs de John Starks en 1995 et devenir ainsi le sniper le plus prolifique de l’histoire des Knicks sur une saison. Allez, encore un effort le sang, ça se met sur un CV ça.

Knicks @ Nets : 25 points à 9/13 au tir dont 5/8 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 5 passes et 1 steal en 34 minutes

Knicks vs Blazers : 14 points à 5/10 au tir dont 4/9 du parking et 0/1 aux lancers, 2 rebonds, 6 passes et 2 steals en 28 minutes

Knicks vs Wizards : 15 points à 5/13 au tir dont 5/11 du parking, 2 rebonds, 4 passes et 3 steals en 34 minutes

# NICOLAS BATUM

Nico continue sa belle campagne avec des Clippers étonnants, et ces derniers temps le captain’ s’est même fait spécialiste du money time en prenant la bonne habitude de pilonner des shoots ultra-importants en fin de match. Sérénité, QI basket et clutchitude à moindre prix, on va bientôt devoir se dire que Nico est podium NBA en qualité-prix.

Clippers @ Pistons : 2 points à 1/6 au tir dont 0/5 du parking, 3 rebonds, 3 passes et 1 steal en 26 minutes

Clippers @ Cavs : 6 points à 2/8 au tir dont 2/7 du parking, 4 rebonds, 6 passes, 2 steals et 1 contre en 33 minutes

Clippers vs Raptors : 8 points à 3/6 au tir dont 2/5 du parking, 4 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres en 32 minutes

Clippers @ Jazz : 2 points à 1/1 au tir et 1 rebond en 11 minutes

# FRANK NTILIKINA

L’arrivée de Spencer Dinwiddie a fait des dégâts dans la vie de Frank Ntilikina à tel point que le petiot ne récolte aujourd’hui plus que des miettes. Petite éclaircie tout de même puisque l’absence de roi des NFT hier soir a permis à Niggalina de courir un peu, d’autant plus que le match était plié rapidement et qu’il a donc pu jouer son plus gros temps de jeu depuis un bail. De bonne augure on ne sait guère, la suite au prochain épisode.

Mavericks @ Celtics : DNP

Mavericks @ Nets : 1 rebond en 3 minutes

Mavericks @ Sixers : 3 points à 1/2 du parking, 2 rebonds et 2 passes en 9 minutes

Mavericks @ Hornets : 12 points à 5/9 au tir dont 1/3 du parking et 1/1 aux lancers, 6 rebonds, 4 passes et 1 contre en 23 minutes

# KILLIAN HAYES

Décidément quand ça ne veut pas ça ne veut pas. Kiki revenait bien, montrait une fois de plus de belles choses à la distribution notamment, et après un retour encourageant face au Heat et un gros premier quart jeudi à Orlando, un choc à la tête a contraint l’ancien choletais à quitter les pinco. « Même joueur joue encore ».

Pistons vs Clippers : DNP

Pistons @ Heat : 9 points à 4/10 au tir dont 1/4 du parking, 4 rebonds, 8 passes et 1 steal en 30 minutes

Pistons @ Magic : 0 point à 0/2 au tir et 5 passes en 11 minutes

Pistons @ Cavs : DNP

# TIMOTHE LUWAWU-CABARROT

Après une fin d’hiver bien compliquée (30 minutes en… cumulé entre la mi-janvier et la mi-mars), Timo a retrouvé un peu de responsabilités en bout de banc, au gré des absences diverses et des matchs terminés avant l’heure. Mieux face aux Grizzlies et c’est une bonne chose, car si TLC n’envoie pas du méga pâté à chacune de ses entrées il aura du mal à se faire une vraie place d’ici le play-in et, pourquoi pas, sur une série de Playoffs.

Hawks vs Pacers : rentré 11 secondes pour filer une bouteille à Trae Young

Hawks vs Blazers : 5 points à 2/4 au tir dont 1/3 du parking et 2 rebonds en 8 minutes

Hawks @ Hornets : 5 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking, 2/2 aux lancers et 1 rebond en 10 minutes

Hawks vs Grizzlies : 7 points à 3/4 au tir dont 1/2 du parking, 5 rebonds et 1 passe en 21 minutes

# KILLIAN TILLIE

Rien à se mettre sous la dent cette semaine pour Killian Tillie si ce n’est le retour… de Dillon Brooks, pas à son poste mais qui a causé, forcément, un remodelage des rotations qui ne va pas dans le sens du Français.

Grizzlies @ Thunder : DNP

Grizzlies @ Pacers : 0 point à 0/1 du parking et 1 passe en 6 minutes

Grizzlies @ Hawks : DNP

# THEO MALEDON

Fin de saison oblige et mode tanking activé, pas mal de leaders du roster de Mark Daigneault sont sur la touche pour des raisons plus ou moins obscures. Les absences de Luguentz Dort et surtout Josh Giddey permettent ainsi à Tété de tâter du ballon et le gamin s’en sort plutôt pas mal au relai de Shai Gilgeous-Alexander.

Thunder vs Grizzlies : 9 points à 3/11 au tir dont 2/7 du parking et 1/2 aux lancers, 5 rebonds, 4 passes et 1 steal en 26 minutes

Thunder vs Hornets : 6 points à 2/9 au tir dont 0/4 du parking et 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 4 passes et 1 steal en 31 minutes

Thunder @ Spurs : 8 points à 3/5 au tir dont 1/1 du parking et 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 8 passes et 2 steals en 25 minutes

Thunder @ Heat : 4 points à 2/4 au tir dont 0/2 du parking et 0/1 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre en 14 minutes

# OLIVIER SARR

Titulaire en NBA pour la première fois de sa carrière en milieu de semaine, Olive continue de faire son trou à OKC. Pour l’intérieur longiligne la vérité se fera probablement cet été avec une reconduction ou non de son bail avec le Thunder. Quoiqu’il en soit le Français fait le taf et n’a pas grand chose à se reprocher, plutôt bon signe ça.

Thunder vs Grizzlies : 2 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking, 4 rebonds et 1 steal en 16 minutes

Thunder vs Hornets : 7 points à 2/5 au tir dont 0/1 du parking et 3/4 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes et 1 contre en 32 minutes

Thunder @ Spurs : 8 points à 3/3 au tir dont 2/2 du parking et 1 rebond en 18 minutes

Thunder @ Heat : 0 points, 3 rebond set 1 contre en 14 minutes

Et en G League…

# JOEL AYAYI

Coupé par le groupe de Wes Unseld Jr. malgré une fin de saison qui ne ressemble à rien dans la capitale, le reuf de Valou fait ses bails en G League, en attendant mieux.

Capital City Go-Go @ Motor City Cruise : 13 points à 5/11 au tir dont 2/3 du parking et 1/1 aux lancers, 3 rebonds, 8 passes et 2 steals en 27 minutes

Capital City Go-Go @ Motor City Cruise : 21 points à 8/15 au tir dont 5/8 du parking, 8 rebonds, 5 passes et 1 steal en 31 minutes

# JAYLEN HOARD

Mois en vue en février, Jaylen a retrouvé son rôle de leader de l’équipe B du Thunder. On espère le voir lui aussi avec les grands dans les trois prochaine semaines, histoire qu’il intègre de nouveau le Top 4 des meilleurs Jaylen de NBA. On vous laisse chercher les trois autres.

Oklahoma City Blue vs Salt Lake City Stars : 21 points à 9/15 au tir dont 0/2 du parking et 3/4 aux lancers, 10 rebonds et 1 passe en 30 minutes

Oklahoma City Blue @ Stockton Kings : 14 points à 6/10 au tir et 2/2 aux lancers, 10 rebonds, 4 passes et 1 steal en 35 minutes

Oklahoma City Blue @ Salt Lake City Stars : 12 points à 6/13 au tir, 12 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 25 minutes

# PETR CORNELIE

Pétard continue ses cartons à l’échelon inférieur et il aura dans quelques jours la joie d’évoluer aux côtés du revenant Jamal Murray. Après Nando De Colo, Isaiah Thomas, Lance Stephenson ou encore Nik Stauskas, ça en fait des cracks qui l’auront envoyé au alley-oop cette saison.

Grand Rapids Gold vs Greensboro Swarm : 22 points à 914 au tir dont 4/6 du parking et 0/1 aux lancers, 14 rebonds, 8 passes, 2 steals et 1 contre en 38 minutes

Grand Rapids Gold vs Delaware Blue Coats : 19 points à 8/20 au tir dont 3/11 du parking, 15 rebonds, 4 passes, 2 steals et 1 contre en 37 minutes

# YVES PONS

He’s back ! Absent des débats quasiment toute la saison à cause du COVID, de petites blessures ou de légères diarrhées (on n’en sait rien), Yvounet a fait son « vrai » comeback cette semaine avec notamment un gros match contre les Salt Lake City Stars qui ne sont ni Donovan Mitchell ni Rudy Gobert. Quelques minutes en NBA la semaine dernière, un carton en G League mercredi, faudra pas faire les étonnés quand il sera titulaire en demi-finales de Conférence face aux Lakers.

Memphis Hustle @ Agua Caliente Clippers : 7 points à 3/9 au tir dont 1/5 du parking, 9 rebonds et 2 passes en 26 minutes

Memphis Hustle vs Salt Lake City Stars : 19 points à 8/10 au tir dont 3/3 du parking, 8 rebonds, 2 passes et 1 contre en 30 minutes

Memphis Hustle @ Rio Grande Valley Vipers : 11 points à 4/6 au tir et 3/3 aux lancers, 8 rebonds, 1 passe et 2 contres en 28 minutes

Quelques vidéos tricolores

Evan Fournier 🇫🇷 22 points

8-11 FG

4-7 3PM ‘Q3 #NewYorkForever pic.twitter.com/0CfOdHwvj5 — NBA France (@NBAFRANCE) March 13, 2022

Evan. Fournier. 🇫🇷 Son match face à Brooklyn 25 points

5 passes

9-13 FG

5-8 3PM #NBASundays pic.twitter.com/uxfgFTD0vF — NBA France (@NBAFRANCE) March 13, 2022

Killian x Nico 🇫🇷 📸 pic.twitter.com/ss2gtgL46Y — NBA France (@NBAFRANCE) March 14, 2022

𝙵𝚛𝚎𝚗𝚌𝚑𝚒𝚎. 𝚃𝚒𝚖𝚎. 🇫🇷 Rudy Gobert ⎜ vs. Bucks 18 POINTS

14 REBONDS

6-8 FG Le Jazz s’incline face aux Bucks pic.twitter.com/oftrrjCu1J — NBA France (@NBAFRANCE) March 15, 2022

Les frenchies de la nuit ! 🇫🇷🏀 Avec Nico, Théo, Olivier, TLC & Rudy pic.twitter.com/8hTzXSD2KO — NBA France (@NBAFRANCE) March 15, 2022

Notre partenaire officiel Yop renouvelle son engagement auprès de la Rudy’s Kids Foundation et s’engage à reverser 500€ pour chaque contre réalisé à domicile par Rudy Gobert ! 54 500€ ont déjà été reversés l’année dernière !#Yop #YopDreams pic.twitter.com/dTSRObFw8V — NBA France (@NBAFRANCE) March 15, 2022

𝙍𝙪𝙙𝙮. 𝙂𝙤𝙗𝙚𝙧𝙩. 🇫🇷 14 Points

20 Rebonds

2 Passes

4 Contres DPOY ⁉️#TakeNote x @UtahJazz pic.twitter.com/B7uCIq6hTQ — NBA France (@NBAFRANCE) March 17, 2022

𝙀𝙫𝙖𝙣. 𝙁𝙤𝙪𝙧𝙣𝙞𝙚𝙧. 🇫🇷 14 Points

6 Passes

4x 3PM

2 Reb / 2 Stl@EvanFourmizz & les @NyKnicks vainqueurs 98-128 face à Portland ! #NewYorkForever pic.twitter.com/xAemazkZYe — NBA France (@NBAFRANCE) March 17, 2022

Frenchie. Time. 🇫🇷 Feat. 📀 Rudy Gobert, TLC, Evan Fournier, Théo Maledon, Olivier Sarr & Nico Batum pic.twitter.com/am4SeeoOC0 — NBA France (@NBAFRANCE) March 17, 2022

𝙍𝙐𝘿𝙔. 🔮 Double-Double mode.

Encore et toujours activé 🕹✅ 19 Points

16 Rebonds

2 AST / 2 BLK

8-11 FG / 3-3 FT Victoire du @utahjazz 92-121#TakeNote | @rudygobert27 pic.twitter.com/i2GCK3kGWS — NBA France (@NBAFRANCE) March 19, 2022