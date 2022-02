TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S4, Episode 15 : pas de pause pour le All-Star Break, la TTFL est un mode de vie

Le Lab vous accompagne, même quand il n’y a pas de match. Retrouvez tout de suite l’épisode 15 du podcast préféré de tous les amateurs de la TrashTalk Fantasy League. Pour un maximum de conseils pour vos picks de la semaine, c’est ici qu’il faut cliquer !

Ici, le lien indispensable vers une page Twitter qui pourrait vous apprendre bien des choses sur la TTFL

Avec le léger répit que nous accorde le All-Star Break, c’est l’occasion de prendre le temps de bien préparer ses decks pour la reprise des matchs ce jeudi soir. Il reste deux mois de compétition et chaque pick devient essentiel pour ne pas se ramasser au classement. Pour éviter tout cela, le Lab explore tous les scénarios possibles pour vous permettre de faire le meilleur choix. Dans cet épisode de plus de 80 minutes, vous allez pouvoir retrouver de pures analyses ainsi que de merveilleux conseils pour faire vos quatre picks de cette semaine. Avec la course aux Playoffs et au play-in qui va arriver, les joueurs vont commencer à sérieusement se sortir les doigts pour vous délivrer le plus gros score chaque matin. Qui de Pascal Siakam, Nikola Jokic ou Stephen Curry sera le meilleur pick de cette semaine ? Réponse de le podcast. Pour cet épisode, la formule est simple : présentation des picks les plus stratégiques de chacun et une preview pour chaque soir de la semaine. Que demande le peuple ?

Le nouvel épisode du podcast du Lab est sorti. Ça dure 80 minutes alors rangez nous ce Netflix ou ce Spotify et allez écouter cette masterclass des copains pour ne pas vous planter en TrashTalk Fantasy League.