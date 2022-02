Le deal entre DeMar DeRozan et les Lakers a capoté sur la durée du contrat : là on est très haut sur l’échelle du mauvais choix

DeMar DeRozan aurait pu jouer sous le maillot des Los Angeles Lakers cette saison. Une information déjà connue, mais de récentes sorties viennent de confirmer que l’opération ne s’est pas faite car le front office californien ne souhaitait pas offrir trois années de contrat à l’originaire de Compton. Avec quelques mois de recul, on peut parler de mauvais choix.

Cet été, le front office des Lakers a peut-être fait l’une de ses plus grosses erreurs de jugement de ces dernières années. Après avoir connu une saison somme toute compliquée, avec les blessures en cours de saison des deux leaders que sont LeBron James et Anthony Davis – revenus hors de formes pour les Playoffs – les champions 2020 n’avaient qu’une idée en tête, entourer le duo d’une troisième star pour pallier de potentielles absences pour la saison 2021-22. Durant l’intersaison, plusieurs options se sont offertes à eux. D’abord, la moins attrayante : Buddy Hield, un sniper au profil qui colle parfaitement au jeu de LeBron James. Cependant, les Lakers ont préféré récupérer une véritable star en la personne de Russell Westbrook, tradé en provenance des Wizards. Le profil est moins évident pour coller au jeu de Los Angeles, mais il n’était pas forcément incompatible si les trois stars se mettaient au diapason avec le titre comme seul objectif. Spoiler, ça n’est pas arrivé. La troisième option, qui a vite été écartée, c’est DeMar DeRozan. Le swingman était arrivé en fin de contrat à San Antonio et faisait partie des gros noms disponibles à la Free Agency. L’originaire de Los Angeles était très attiré par les Lakers et pensait même que sa signature là-bas était « actée ». Selon Ramona Shelburne dans NBA Today sur ESPN, l’arrivée de DMDR a finalement été abandonnée pour une histoire de durée de contrat, puisque celui-ci demandait minimum trois années.

« Les Lakers avaient le choix entre Buddy Hield, Russell Westbrook et DeMar DeRozan. Ils ont choisi Westbrook et LeBron et AD ont tous les deux pris part à cette décision. L’un des autres choix était DeMar DeRozan mais les Lakers ne voulaient pas lui proposer trois années de contrat. »

Avec le recul, on pense évidemment que le front office de Los Angeles a commis une monstrueuse erreur, car Russell Westbrook pédale dans la semoule dans sa nouvelle équipe pendant que DeMar DeRozan réalise une saison calibre MVP du côté de Chicago. Il est clair que les Lakers ne s’attendaient pas à un tel niveau de jeu de la part de leur meneur, lui qui tourne à 18,3 points, 7,8 rebonds et 7,5 assists avec un PER de 15,1 qui se situe pile dans la moyenne en NBA. Payer 44,2 millions de dollars un joueur à l’efficacité moyenne, vous le feriez ? Il y a de quoi se mordre les doigts. D’autant plus que Mr. Triple Double dispose d’une player option à 47 millions de dollars, qu’il ne devrait pas se priver d’activer l’année prochaine, alors que de son côté, le joueur des Bulls est payé moins de 30 millions par saison jusqu’en 2024. Bien sûr, l’ancien MVP n’est pas à l’origine de tous les maux chez les Angelinos mais il n’en reste pas moins un facteur aggravant. L’échec est tel que LeBron James avait implicitement demandé le trade du numéro 0 avant la deadline et il semblerait que le message n’ait pas été compris par l’ami Rob Pelinka puisque les Lakers n’ont pas bougé et ont même refusé un échange avec les Rockets pour récupérer John Wall.

[THREAD] DeMar DeRozan, le roi du money-time cette saison en NBA. Compilation de ses shoots les plus CLUTCH 🔥pic.twitter.com/fecB3t5vWT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 2, 2022

On ne peut pas savoir si DeRozan aurait réalisé une aussi grosse saison à côté du King et Anthony Davis, cependant, on peut tout de même supposer qu’il n’aurait pas fait pire que Westbrook. Avec ses qualités de scoreur et de créateur aussi capable de très bien défendre, l’originaire de Compton aurait très certainement été un meilleur choix pour permettre aux Lakers de viser le titre cette saison. Au lieu de ça, Bron et ses copains se retrouvent à lutter avec les Clippers, privés de Kawhi Leonard et Paul George, et les Blazers, qui viennent de réaliser une opération de déstockage massif, pour rester dans le Top 10 synonyme de play-in tournament. Bref, un cauchemar pour les fans de Los Angeles.

Les Lakers sont une des équipes les plus décevantes cette saison et ils vont devoir cravacher pour obtenir une place en Playoffs. Pour quoi faire ? Pour aller où ? Ça on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c’est qu’on vous donne rendez-vous cet été pour voir des têtes tomber et assister à un nouveau chambardement dans l’effectif…

Source texte : ESPN