Célèbre figure de l’université de Michigan, Juwan Howard vient de prendre la porte. Celui qui fut l’un des membres du mythique “Fab Five” n’est plus le coach des Wolverines depuis ce vendredi.

On peut être l’un des joueurs marquants de l’histoire d’un programme NCAA, un ancien All-Star et même un champion NBA, cela ne vous rend pas intouchable pour autant.

D’après ESPN, Juwan Howard vient de se faire virer par l’université de Michigan, qui a bouclé sa saison 2023-24 par un terrible bilan de 24 défaites en 32 matchs. C’est la pire saison des Wolverines depuis… 1961.

BREAKING NEWS: U-M Director of Athletics Warde Manuel has announced that a leadership change would be made in basketball with Juwan Howard not returning next season.

Juwan Howard était arrivé à la tête de l’université de Michigan en 2019, après plusieurs années dans le staff d’Erik Spoelstra au Miami Heat. Rapidement, Howard avait marqué les esprits en guidant les Wolverines vers un bilan de 23 victoires – 5 défaites (premiers de la conférence Big Ten) en 2021, bilan synonyme de titre de Coach de l’Année NCAA pour Juwan et de seed #1 pour la March Madness. La suite, malheureusement, a été beaucoup moins rose.

suspension de cinq matchs et 40 000 dollars d’amende pour avoir frappé un assistant coach de Wisconsin lors d’une embrouille d’après-match ; Septembre 2023 : opération du cœur pour soigner un anévrisme aortique et pour réparer une valve aortique, absence de plusieurs semaines avant un retour progressif sur les bancs ;

opération du cœur pour soigner un anévrisme aortique et pour réparer une valve aortique, absence de plusieurs semaines avant un retour progressif sur les bancs ; Décembre 2023 : confrontation verbale avec le préparateur physique de Michigan ;

confrontation verbale avec le préparateur physique de Michigan ; Mars 2024 : licencié par Michigan après une saison à 8 victoires – 24 défaites.

Juwan Howard n’imaginait sans doute pas une fin aussi brutale et rapide. Mais les mauvais résultats des deux dernières saisons (qualification manquée pour la March Madness à chaque fois) associés aux différentes embrouilles impliquant Howard ont poussé Michigan à se séparer de l’un des membres du “Fab Five”, la mythique équipe des Wolverines qui a joué deux finales nationales au début des années 1990. Juwan Howard – qui était sous contrat jusqu’en 2026 – touchera 3 millions de dollars suite à son licenciement.

The buyout for Howard is $3 million, which is quite small for a coach who'd had the recent success that he achieved. Michigan was a No. 1 seed in 2021 NCAAs and Howard had consistent NBA interest the past few years. https://t.co/VvMqCzJld7

Quel avenir pour Juwan Howard dans le coaching désormais ? C’est forcément une question qu’on se pose. Sur les radars de plusieurs équipes NBA ces dernières années, Howard pourrait faire le grand saut dans la Ligue si l’opportunité se présente. Sachez que Rob Pelinka – manager des Lakers – a joué avec Juwan au sein du “Fab Five” il y a 30 ans. On dit ça on dit rien…

Source texte : ESPN