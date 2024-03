La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Joe Mazzulla, coach des Celtics, a vraiment tenté de contrer un tir de Royce O’Neale hier face aux Suns. “J’ai vu un gars qui voulait shooter alors qu’il n’avait rentré aucun tir dans le match. Je ne voulais pas qu’il se sente en confiance en retournant sur le banc.” Sacré Joe.

Joe Mazzulla went on the court to play a bit of defense 😂pic.twitter.com/a1FpMKD3EJ

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 15, 2024

Le rookie des Bulls Julian Phillips est forfait jusqu’à nouvel ordre à cause d’une blessure au pied. (Source : NBC Sports Chicago)

Curry Brand a signé MiLaysia Fulwiley, joueuse de l’université de South Carolina qui vient de remporter le titre de MVP du tournoi de la Southeastern Conference (SEC).

Touché au dos, Draymond Green n’a pas joué le dernier match contre Dallas. Il espère néanmoins revenir très rapidement. (Source : Draymond Green Show)

Pas d’inquiétude pour Luka Doncic, son IRM à l’ischio n’a rien révélé de grave. Il sera réévalué ce week-end. (Source : ESPN)

Jalen Johnson (Hawks, cheville), pourrait lui revenir sur les parquets ce vendredi à Utah. (Source : AJC)

Côté Heat, Tyler Herro (pied) et Kevin Love (talon) ne sont pas encore prêts pour revenir sur les parquets. (Source : Miami Herald)

Jahmi’us Ramsey signe un deuxième contrat de 10 jours avec les Raptors. (Source : RealGM)

DaQuan Jeffries, Mamadi Diakite ont été signés par les Knicks pour 10 jours. (Source : SNY)

Un nouveau documentaire sur Allen Iverson est en cours de préparation. Il est réalisé par les boîtes de production de Stephen Curry et Shaquille O’Neal.

An Allen Iverson documentary is currently in development, set to be produced by the production companies of Steph Curry and Shaq, per @NickDePaula

“I’m ready to tell my story my way, authentic and unapologetically I look forward to people seeing a side of me they haven’t seen… pic.twitter.com/rvffwFbumB

— NBACentral (@TheDunkCentral) March 14, 2024

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

LE PROGRAMME DE LA NUIT

