Deandre Ayton enfin en mode “DominAyton”

Après cinq matchs d’absence de suite (pour un total de 22 manqués cette saison), Deandre Ayton vient de claquer quatre rencontres très réussies. 29 points et presque 17 rebonds de moyenne pour le pivot des Blazers sur la période. L’occasion de revenir sur sa très bonne forme du moment.

Il y a du mieux du côté de Deandre Ayton. Auteur d’une saison décevante, entre absences, bilan pourri et production revue à la baisse, Deandre Ayton peinait à se faire remarquer. De retour après une blessure, Deandre Ayton s’est soudainement décidé à enclencher la vitesse supérieure depuis quatre matchs. Ses trois meilleures performances au scoring cette saison sont intervenues dans ce span de quatre rencontres : 30 points samedi soir dans la victoire contre Toronto, 33 points pour se défaire des Hawks mercredi soir. Deux matchs conclus avec 19 rebonds au compteur. Le lendemain de la rencontre contre Atlanta, c’est 31 points qu’il envoie contre les Knicks pour confirmer son retour. Sur la période, il tourne à 61,2% aux tirs et 91,7% aux lancers.

Cette belle série de matchs est bienvenue du côté d’Ayton, souvent sous le feu des critiques, depuis sa sélection par les Suns avec le premier pick de la Draft de 2018, du fait de son inconstance. Depuis son retour, le pivot a pu profiter de certaines blessures, dont celle de Jerami Grant, pour être davantage responsabilisé dans l’attaque de son équipe. Les résultats des Blazers font que ces rencontres, disputées majoritairement contre des adversaires accessibles, n’avaient que peu d’enjeu, mais qu’importe, Deandre Ayton a cette fois brillé de part sa régularité. Deandre n’avait jamais fait trois matchs à 30 points sur une période de quatre matchs depuis le début de sa carrière. Un bon footwork, du mi-distance très au point, une volonté de punir à l’intérieur, et le voilà constant dans son scoring. Chauncey Billups était ravi de son retour avec le groupe à travers des propos recensés par Aaron Fentress de The Oregonian :

Après la victoire contre Atlanta, le coach des Blazers déclarait :

Quant à Deandre, il ne s’est pas fait prier pour se mettre en avant suite à ses récentes performances :

« J’essaye de tout faire. Ce qui est attendu de moi, remplir mon rôle pour l’équipe mais aussi faire beaucoup plus et c’est là où j’en suis. Je suis plus dominant. Les gens aiment en rire mais c’est la vérité. »

Deandre Ayton Post All-Star Break:

24.2 PPG

15.3 RPG

64.2% FG

“I’m more dominant. People like to laugh at it but it’s the truth…I just be trying to bust that ass.”

