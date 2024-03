Sergio Scariolo devrait prolonger avec l’Espagne jusqu’en 2028

Sergio Scariolo n’a pas fini de nous faire trembler. Le tacticien italien, à la tête de l’équipe nationale d’Espagne depuis 2015, devrait prolonger son contrat avec la Roja jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.

Voila maintenant douze ans que Sergio Scariolo terrorise l’Equipe de France et freine campagne après campagne les espoirs tricolores. L’Italien a dirigé la Roja une première fois entre 2009 et 2012 et tient désormais le poste depuis 2015. Hasard ou pas (vraiment pas), les deux seules victoires des Bleus face aux Espagnols dans des matchs éliminatoires au 21e siècle ont eu lieu en 2013 et 2014…

Vincent Collet n’a jamais trouvé la solution face au natif de Brescia et selon Juan Jimenez, journaliste chez AS, le sélectionneur français (s’il reste en poste) va devoir se coltiner son rival jusqu’en 2028.

Spain is reportedly moving forward with Sergio Scariolo remaining in charge of La Roja #FIBAhttps://t.co/JvIy5rkDqR

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) March 15, 2024

Cette prolongation, toujours selon Juan Jimenez, sera néanmoins annulée si Elisa Aguilar n’est pas réélue à la tête de la Fédération Espagnole de Basket en mai prochain.

Le palmarès de Sergio Scariolo avec l’équipe d’Espagne est difficilement descriptible sans abuser de superlatifs.

Quatre championnats d’Europe (2009, 2011, 2015, 2022)

Une Coupe du Monde (2019)

Une médaille d’argent olympique (2012) et autre de bronze (2016)

La nouvelle génération espagnole semble en retrait par rapport à celle qui a marché sur la FIBA ces quinze dernières années, mais il ne faut jamais sous-estimer la Roja et son entraîneur. Celui qui a été assistant aux Toronto Raptors entre 2018 et 2021 a bien réussi à remporter un EuroBasket en faisant passer Juancho Hernagomez pour Dirk Nowitzki… ou Bo Cruz.

Le prochain objectif de Sergio Scariolo est clair. L’Espagne n’est pas encore qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris et vont devoir passer par le TQO qui aura lieu à Valence entre le 2 et le 7 juillet prochain. Les coéquipiers de Ricky Rubio devront se défaire de l’Angola et du Liban avant une éventuelle finale contre le meilleur du groupe comportant les Bahamas, la Finlande et la Pologne pour espérer retrouver Villeneuve-d’Ascq, salle de bain de Pau Gasol.

Dans CDGLAXJFKHNDATH, Nekfeu disait : “tu peux me croiser à CDG (aéroport Charles de Gaulle à Paris) ou LAX (aéroport de Los Angeles)”. Cela pourrait également être le cas de Sergio Scariolo lors des deux prochaines olympiades. Avec un nouveau trophée dans ses bagages ?

__________

Source texte : AS