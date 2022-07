Tout comme Vincent Collet au début du mois, Sergio Scariolo a dévoilé la pré-sélection de l’équipe d’Espagne pour le prochain EuroBasket, qui se disputera du 1er au 18 septembre.

L’EuroBasket 2022 se rapproche à grand pas et, comme toujours, c’est l’heure de sortir les listes de convocation pour la compétition. Préparation longue oblige, les coachs ont tous opté pour des pré-sélections assez larges pour s’offrir un maximum de choix avant de réduire la liste à douze éléments. Si Vincent Collet compte encore seize joueurs sous ses ordres, Victor Wembanyama s’étant blessé, Sergio Scariolo a lui choisi de convoquer 22 joueurs ! Une liste XXL partagée sur le compte Twitter de l’équipe d’Espagne.

Beaucoup de noms qui ne parlent pas forcément au grand public et pour cause, l’Espagne a perdu gros depuis les Jeux Olympiques de l’année dernière. Sergio Rodriguez et les frères Gasol ayant annoncé leurs retraites internationales (voire retraite tout court pour Pau), la Roja se retrouve privée de plusieurs de ses leaders historiques. Pour ne rien arranger, Ricky Rubio manque également à l’appel puisqu’il n’est toujours pas totalement remis de sa grave blessure au genou survenue en décembre dernier. Pour guider la relève ibérique, Sergio Scariolo peut encore compter sur des valeurs sûres comme Rudy Fernandez et Sergio Llull, les leaders de cette sélection, mais aussi Willy et Juancho Hernangomez. Usman Garuba, peu vu la saison dernière avec les Rockets, sera également de la partie.

On retient aussi la présence dans cette liste de Lorenzo Brown. Le nouveau combo guard du Maccabi Tel-Aviv, Américain de naissance, a obtenu ses papiers espagnols ces dernières semaines et, à l’instar du cas Joel Embiid en France, sa naturalisation a fait réagir un certain nombre de personnes de l’autre côté des Pyrénées. Rudy Fernandez, capitaine de la Roja et donc nouveau coéquipier de Brown, s’était d’ailleurs déclaré publiquement contre un peu avant la mi-juillet. Pas de quoi faire changer d’avis Sergio Scariolo, qui a connu le joueur entre 2017 et 2019 aux Raptors et qui souhaitait un joueur confirmé supplémentaire à la mène. Pour rappel, l’Espagne se retrouve dans le groupe A de l’Euro, avec la Turquie, la Russie, la Géorgie, la Belgique et la Bulgarie.

Troisième du dernier Euro, l’Espagne se présente à l’édition 2022 avec une sélection amputée de plusieurs de ses cadres historiques. Rudy Fernandez et Sergio Llull réussiront-ils à mener la nouvelle génération ibérique sur le podium ?