À trois mois et demi de la prochaine Draft NBA, le mystère reste entier concernant l’avenir de Bronny James. Le fiston de LeBron vient tout juste de conclure sa première saison universitaire avec USC, et on se demande s’il va se présenter à la cérémonie du 27 juin ou s’il va rester une année supplémentaire en NCAA.

Difficile, difficile de juger la campagne freshman de Bronny James à USC quand on sait d’où il vient.

En juillet dernier, Bronny a été victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement de son équipe, une grosse frayeur qui a tout de suite mis un gros point d’interrogation sur la suite de sa carrière de basketteur. Si le fils de LeBron a ensuite réussi à retrouver progressivement les parquets, il a logiquement connu des difficultés lors de sa première saison NCAA. Au sein d’une équipe d’USC très irrégulière, Bronny a terminé son année avec des stats de 4,8 points, 2,8 rebonds et 2,1 passes de moyenne à 36,6% au tir (26,7% à 3-points) en 19,4 minutes par match (25 matchs joués, 6 comme titulaire).

“Quand un jeune homme rate quatre mois, dont la première partie de la saison, c’est difficile de commencer à jouer en décembre” a déclaré le coach de Bronny à USC Andy Enfield. “Vous avez du retard sur plein d’aspects, comme la condition physique, le timing en attaque et en défense, le système que vous essayez d’apprendre. C’est vraiment difficile en tant que freshman, mais je lui donne beaucoup de crédit. Car il est arrivé concentré chaque jour, il travaille très dur et est un très bon coéquipier.”

Exemplaire dans l’attitude, mais aussi très résilient pour retrouver les terrains après ce qui lui est arrivé l’été dernier, Bronny James “a déjà gagné”, pour reprendre les mots de son papa il y a quelques mois. Néanmoins, sa cote en vue de la Draft NBA 2024 a forcément chuté. Alors qu’il était annoncé jusque dans la Loterie par certains scouts qui soulignaient ses capacités défensives, sa maturité physique et son sens du jeu, de nombreux dirigeants NBA s’interrogent aujourd’hui sur son avenir.

“Une année supplémentaire à USC serait sans doute bénéfique à sa carrière” – Un dirigeant NBA “Ce n’est pas un mauvais joueur, mais je ne sais pas s’il peut avoir un impact en NBA” – Un autre dirigeant NBA “Il a besoin de plus de temps pour se développer, mais il a les fondamentaux.” – Un scout NBA

La question qui se pose aujourd’hui est la suivante : Bronny James va-t-il essayer d’intégrer la NBA via la Draft 2024 ou reviendra-t-il à USC pour faire une saison universitaire de plus ?

Au vu des difficultés rencontrées pour ses débuts à USC, la logique voudrait que Bronny prolonge son cursus pour pouvoir progresser individuellement et se donner la possibilité de réaliser une saison plus aboutie l’année prochaine. Avec une préparation complète durant l’intersaison (contrairement à l’an passé), le fils James pourrait montrer un tout autre visage lors de sa saison sophomore. Ce qui reboostera sa cote en vue de la Draft NBA 2025.

Néanmoins, la Draft 2025 s’annonce bien plus forte que celle de 2024, où la concurrence est plus faible. C’est un paramètre qui rentre forcément dans l’équation. Parmi les scénarios possibles, il y a celui dans lequel Bronny James se présente à la Draft dès cette année pour intégrer une équipe NBA, quitte à continuer son développement en G League.

Au milieu de tout ça, il y a évidemment le facteur LeBron.

Ce n’est un secret pour personne, LeBron James veut jouer avec son fils Bronny en NBA. Pas besoin d’être un génie pour comprendre l’impact que cela peut avoir sur une potentielle sélection de Bronny James à la Draft. Si le fiston se présente cette année, il y a des chances qu’il se fasse sélectionner par les Lakers en fin de deuxième tour, à moins qu’une autre franchise décide de le drafter… pour avoir une chance de récupérer LeBron dans le package. Pour rappel, James possède une player option (à 51 millions de dollars) sur la saison prochaine et peut donc théoriquement devenir agent libre cet été.

“Je suis très sérieux : beaucoup d’équipes vont prendre position pour le drafter s’il y a 1% de chance que LeBron les rejoigne. Donc je serai surpris s’il ne se présente pas à la Draft.” – Un dirigeant de la Conférence Est.

Rich Paul, agent de LeBron James qui va s’occuper des affaires de Bronny en vue de la Draft, a récemment déclaré que le choix final dépendrait de l’identité des équipes intéressées. “Pour moi, le plus important concernant un jeune joueur, ce n’est pas qu’il soit un lottery pick mais qu’il termine dans la bonne équipe, dans la bonne situation pour se développer” a annoncé Rich Paul, avant d’ajouter que la “bonne équipe” ne signifiait pas forcément “l’équipe de LeBron”.

Entre les interrogations (voire inquiétudes) qui existent toujours concernant son état de santé, la question de son développement individuel, et les différents paramètres associés à une potentielle association avec LeBron, difficile à l’heure de ces lignes de vraiment se prononcer sur l’avenir de Bronny James en NBA.

Pour rappel, les prospects ont jusqu’au 23 avril pour se présenter à la Draft 2024, et peuvent se retirer jusqu’à fin mai.

