Il y a une semaine, Bronny James a décidé de se présenter à la Draft NBA 2024 malgré une saison universitaire compliquée, lui qui avait été victime d’un arrêt cardiaque l’été dernier. Néanmoins, le fils de LeBron ne ferme pas la porte à un retour en NCAA, bien conscient que ça risque d’être un peu limite pour intégrer le haut niveau. L’incertitude continue donc d’entourer l’avenir de Bronny et son réel potentiel. Pour y voir plus clair, voilà ce que pensent certains dirigeants NBA sur ses capacités à se faire une place dans la Grande Ligue.

Un manager général en NBA

“Bronny est loin d’être prêt. Il devrait retourner à l’université pour se développer à son rythme, sinon il risque de se perdre dans la masse, peu importe qu’il joue avec son père ou pas.” “S’il avait bien shooté à USC, il serait un prospect de premier tour. Jonathan Givony [expert Draft d’ESPN] l’avait projeté en tant que lottery pick à un moment donné l’an passé, ce n’est pas par hasard. Mais son tir ne s’est toujours pas développé.” “Son manque de taille est son seul problème en défense. S’il avait plus qu’1m93, il aurait un potentiel exceptionnel.” “Il y a probablement trois tours de prospects avec plus de talent que lui dans cette cuvée. Donc drafter Bronny, c’est plus pour avoir l’attention de LeBron que pour développer Bronny.”

Un scout NBA

“Bronny est un arrière qui ne shoote pas bien et qui manque de taille. Il a une bonne mécanique de shoot mais ça ne rentre pas. C’est le genre de joueur qui m’effraye le plus. Soit c’est un manque de toucher, soit c’est mental, et dans les deux cas ça prend des années pour corriger ça.” “J’adore quand les gens disent, ‘Il sera meilleur avec de meilleurs joueurs’. Il a eu de meilleurs joueurs cette année et il est resté inefficace.” “Il sait où se placer pour aider en défense.”

Un dirigeant NBA

“Il a joué très dur lors du Hoop Summit (en avril dernier). Mais il était clair qu’il avait besoin de temps pour développer ses skills, ce qui est normal pour un prospect.” “La voie de Bronny pour atteindre la NBA reste à définir. Je ne dis pas ça contre lui. Il a l’air d’être un bon coéquipier. Mais il est dans une situation compliquée.”

Autres

“J’ai demandé à cinq personnes qui bossent pour des équipes NBA – deux scouts et trois dirigeants – une question très simple : ‘Si on laisse de côté son nom (et donc le fait qu’il est le fils de LeBron James, ndlr.) et qu’on juge uniquement sur le jeu, à quelle place serait-il drafté ?’ Quatre d’entre eux m’ont dit qu’il ne serait pas drafté. Parmi ces quatre, deux pensent qu’il ne sera jamais assez bon. Les deux autres pensent qu’il peut devenir assez bon, mais que ça prendra trop de temps et d’investissement pour le développer. Quant au cinquième, il a indiqué qu’ils seraient prêts à le sélectionner en fin de second tour via un contrat two-way, car ils apprécient son intelligence de jeu et son potentiel défensif.” – Sam Venecie de The Athletic “Quand je parle à des équipes NBA, il y a un consensus sur le fait qu’il est déjà un défenseur de calibre NBA.” – Shams Charania, The Athletic “Parmi les comparaisons qui sont ressorties à travers les discussions que j’ai pu avoir, il y a Patrick Beverley, Davion Mitchell et Norris Cole” – Kevin O’Connor, The Ringer

Ces témoignages permettent d’avoir une idée un peu plus précise de la cote et du potentiel de Bronny James en vue de la prochaine Draft NBA. Au regard de sa saison freshman à USC (seulement 4,8 points de moyenne, 2,8 rebonds, 2,1 passes à 36,6% au tir) et des soucis de santé qu’il a pu avoir au cours de l’année passée, Bronny aurait très peu de chances de se faire drafter s’il était un prospect comme un autre. Sauf qu’évidemment, il n’est pas un prospect comme un autre.

Le facteur LeBron – qui adorerait jouer avec son fils en NBA un jour – plane forcément autour de tout ça, même si le King assure que son premier souhait est de voir Bronny arriver dans la meilleure situation possible pour bien se développer (peu importe la place de la sélection). Selon son agent Rich Paul, qui représentera également Bronny, la présence de ce dernier à la Draft 2024 dépendra en grande partie de la qualité des opportunités qui lui seront présentées. Un retour à l’université reste néanmoins envisagé, mais pas à USC (qui vient de changer d’entraîneur) sachant que le fiston James a intégré le portail des transferts. Il y a aussi l’option de se faire drafter pour aller se former en G League.

D’après The Athletic, le camp James vise en tout cas une sélection à la Draft NBA de juin prochain et il fera tout pour convaincre lors du processus pré-Draft. Beaucoup de choses peuvent néanmoins se passer d’ici au 29 mai prochain, date limite pour se retirer des radars.

Sources texte : The Ringer, The Athletic

