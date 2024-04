Parmi les… 15 matchs qui auront lieu cette nuit en NBA, celui opposant le leader de l’Ouest (Denver) à la lanterne rouge (San Antonio) n’est pas le plus équilibré ni le plus riche en enjeux. Par contre, il va nous proposer un duel de géants : Nikola Jokic vs Victor Wembanyama à 2h du matin.

Le 2 avril, lors du dernier affrontement entre Wemby et le Joker, on a eu droit à ce genre de séquence.

Une séquence de 30 secondes, qui résume parfaitement le duel exceptionnel entre le probable triple MVP de la NBA et celui qui sera Rookie de l’Année cette saison (et sans aucun doute Défenseur de l’Année à l’avenir). Le duel en chiffres ? Ça a donné ça :

42 points (18/32 au tir), 16 rebonds, 6 passes, 2 contres pour Jokic

23 points (9/29 au tir), 15 rebonds, 8 passes, 9 contres pour Wemby

Ce n’était que le troisième affrontement entre les deux monstres (remporté par Denver 110-105), mais on a déjà eu un aperçu très sérieux de ce que pourraient donner leurs batailles à l’avenir, en commençant par celle de ce soir à San Antonio.

“Je lui ai dit, ‘Si tu contres un tir de plus, je vais… faire quelque chose. Mais il a contré quatre autres tirs après ça, alors je n’ai rien fait du tout.” – Nikola Jokic sur Wemby après le match du 2 avril “C’est fun de jouer face à Jokic, mais cela demande beaucoup de travail au niveau du scouting, et il faut réagir vite. Il n’y a pas de place pour les erreurs, peu importe la position.” – Wemby sur Jokic

Pour son avant-dernier match de sa saison rookie, Victor Wembanyama aura à cœur de briller une nouvelle fois pour montrer qu’il sera bientôt prêt à prendre le contrôle sur toute la NBA. Quant à Nikola Jokic, au sommet de son art, il a quasiment validé son titre de MVP à travers son énorme perf’ face aux Wolves il y a deux jours, mais il y a encore la première place à l’Ouest à sécuriser.

Autant dire que ça risque d’envoyer du lourd cette nuit à San Antonio !