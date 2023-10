Anfernee Simons blessé au pouce et absent 4 à 6 semaines

Touché au pouce lors du premier match de la saison des Blazers, Anfernee Simons va devoir se faire opérer. Le combo guard de Portland manquera entre 4 et 6 semaines de compétition.

La saison vient à peine de débuter et les galères commencent déjà dans l’Oregon. Promis à un rôle important dans le projet Blazers post – Damian Lillard, Anfernee Simons va devoir prendre son mal en patience pour briller sur les parquets. Titulaire face aux Clippers ce mercredi, le guard s’est visiblement fait mal au pouce durant la rencontre. Selon les infos de Shams Charania de The Athletic, Simons souffrirait d’une blessure au niveau du ligament antérieur de son pouce droit. Un bobo qui va forcer le joueur à passer sur la table d’opération. Son absence est estimée entre 4 et 6 semaines.

Trail Blazers say Anfernee Simons will undergo surgery for a UCL tear in right thumb and is expected to miss 4 to 6 weeks.

Les Blazers perdent là l’une de leurs principales armes offensives. Anfernee Simons tournait à 21 points de moyenne la saison passée, à 45% au tir et 38% de loin. En son absence, on peut s’attendre à voir Scoot Henderson et Shaedon Sharpe, les autres talents du backcourt, récupérer encore plus de tickets shoot. Ce dernier devrait logiquement venir remplacer Simons parmi les titulaires et on espère voir la version de Sharpe qui a très bien fini la saison dernière avec quelques coups de chaud au scoring.

